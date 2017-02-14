Маша Ивакова взяла интервью у самого красивого преступника США

Помните я вам рассказывала о американце Джереми Миксе, которого назвали самым красивым преступником благодаря снимкам в соцсетях, стал моделью. Тогда я вам сообщала, что Джереми заключил контракт с модельным агентством White Cross Management и поучаствовал в первой фотосъемке.
Можете себе представить насколько я была удивлена, когда листала сегодня свою ленту в Instagram и увидела, что ведущая «Орала и Решки» Маша Ивакова взяла интервью у Джереми. Теперь бывший преступник профессиональная модель и участвует в показах Недели моды в Нью-Йорке.
Напомню, в 2014 году после ареста Микса его фото выложили в Facebook полиции города Стоктон (штат Калифорния), снимок набрал 100 тысяч «лайков». Многие пользователи соцсети называли мужчину самым красивым преступником США.
Тогда Микса приговорили к 27 месяцам заключения за незаконное хранение оружия, однако из тюрьмы в Калифорнии его отпустили досрочно за хорошее поведение. После этого Джереми заявил о желании стать моделью и актером.
Заглавное фото: instagram.com