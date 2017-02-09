Маша Ефросинина стала ведущей нового шоу на СТБ

Я вам уже рассказывала, что телеканал СТБ снимает новое социально-развлекательное шоу «Сюрприз, сюрприз!», которое будет воплощать в реальность мечты украинцев. Над проектом работает Творческое объединение Мирослава Домалевского.

Ведущей украинской версии шоу «Сюрприз, сюрприз!» стала Маша Ефросинина, сообщает STB.UA. Она будет знакомить зрителей с самыми разными историями героев и озвучивать сюрпризы, которые ожидают их за невероятные поступки. С помощью своих звездных друзей Маша удивит всю страну захватывающими, трогательными, нередко доводящими до слез, а иногда и очень смешными историями участников проекта.

«Для меня большая честь и колоссальная ответственность быть ведущей этого шоу, – говорит Маша Ефросинина. – Я не поклонник громких заявлений, но таких проектов на украинском ТВ еще не было. Это шоу о жизни и об эмоциях, на которые способен человек. Здесь ничего не бывает ровным: любой момент, кадр, слово, поведение, событие – все на верхней эмоциональной точке. В студии ты сталкиваешься с самыми пронзительными историями – либо очень драматическими, либо на пике радости и счастья. Я обозначила бы «Сюрприз, сюрприз!» так: это состояние мурашек по коже».

Напомню, «Сюрприз, сюрприз!» является адаптацией популярного формата Surprise Surprise. Более 14 сезонов (начиная с 1984 года) проект выходил на британском канале ITV, адаптированные форматы этого шоу успешно прошли во многих странах, в том числе США и Китае.

Фото: facebook.com