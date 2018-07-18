Маша Ефросинина приняла эстафетную палочку «Танців з зірками»

Свое желание поучаствовать в проекте Маша объяснила давней мечтой танцевать профессионально.

Кроме того, эстафету #танціззіркамиchallenge телеведущая передала всемирно известному украинскому боксеру и чемпиону мира в легком весе Денису Беринчику. Профессиональный боксер известен своими эффектными появлениями на ринге в национальных костюмах, верхом на лошади и даже в тюремной робе с надзирателями. Примет ли Денис вызов Ефросининой, узнаем немного позже.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников (их будет 14). Уже этой осенью зрители смогут голосовать за своих фаворитов и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер шоу «Голос. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.