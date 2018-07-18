ТЕЛЕКРИТИКА

Маша Ефросинина приняла эстафетную палочку «Танців з зірками»

Дуся

Сегодня свой ответ на вызов, который бросил грузинский холостяк Иракли Макацария, дала популярная украинская телеведущая.


Недавно запущенный хештег #танціззіркамиchallenge продолжает собирать вокруг себя звезд.

На своей странице в Instagram Мария Ефросинина опубликовала забавное видео, в котором приняла вызов от Иракли, выразив готовность посоревноваться в танцах.

Решение длиною в жизнь... Решение, для которого у меня есть причины Поэтому я принимаю #танціззіркамиchallenge от горячего Иракли Макацария @maqatsa и передаю вызов стальному Денису Беринчику @berinchyk . По-моему, компашка -восторг #понеслась @tanci1plus1 @1plus1_ua

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Свое желание поучаствовать в проекте Маша объяснила давней мечтой танцевать профессионально.

Кроме того, эстафету #танціззіркамиchallenge телеведущая передала всемирно известному украинскому боксеру и чемпиону мира в легком весе Денису Беринчику. Профессиональный боксер известен своими эффектными появлениями на ринге в национальных костюмах, верхом на лошади и даже в тюремной робе с надзирателями. Примет ли Денис вызов Ефросининой, узнаем немного позже.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников (их будет 14). Уже этой осенью зрители смогут голосовать за своих фаворитов и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер шоу «Голос. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

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