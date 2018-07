Маша Ефросинина приняла эстафетную палочку «Танців з зірками»

Решение длиною в жизнь... Решение, для которого у меня есть причины Поэтому я принимаю #танціззіркамиchallenge от горячего Иракли Макацария @maqatsa и передаю вызов стальному Денису Беринчику @berinchyk . По-моему, компашка -восторг #понеслась @tanci1plus1 @1plus1_ua

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on Jul 18, 2018 at 2:57am PDT