Маша Ефросинина приняла эстафетную палочку «Танців з зірками»

Сегодня свой ответ на вызов, который бросил грузинский холостяк Иракли Макацария, дала популярная украинская телеведущая.
Недавно запущенный хештег #танціззіркамиchallenge продолжает собирать вокруг себя звезд.
На своей странице в Instagram Мария Ефросинина опубликовала забавное видео, в котором приняла вызов от Иракли, выразив готовность посоревноваться в танцах.
Свое желание поучаствовать в проекте Маша объяснила давней мечтой танцевать профессионально.
Кроме того, эстафету #танціззіркамиchallenge телеведущая передала всемирно известному украинскому боксеру и чемпиону мира в легком весе Денису Беринчику. Профессиональный боксер известен своими эффектными появлениями на ринге в национальных костюмах, верхом на лошади и даже в тюремной робе с надзирателями. Примет ли Денис вызов Ефросининой, узнаем немного позже.
Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников (их будет 14). Уже этой осенью зрители смогут голосовать за своих фаворитов и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.
Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер шоу «Голос. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.