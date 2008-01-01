Маша Ефросинина из-за работы чуть не лишилась семьи

Телеведущая Маша Ефросинина стала гостьей программы «Все буде добре» и поделилась с ее ведущей Надеждой Матвеевой подробностями личной жизни. Ефросинина рассказала о том, что успех дался ей не так уж легко.

«Это два серьезных кризиса в семье с моим мужем, – говорит Ефросинина. – Это четыре года, пока росла моя дочь, не видя собственную маму. Это три случая потери сознания на съемочной площадке. Наша современная женщина куда-то несется, так же и я неслась. Мне было 19 лет, когда я пришла на телевидение. За пять лет работы в прямом эфире утреннего шоу я напрочь уничтожила свое здоровье. Приходила к врачу, а он: «Я тебя видел утром по телевизору, уходи домой!» У меня все остановилось. На мне только нарастал большой балласт, который совершенно точно сигналил мне о том, что нужно что-то делать со своей жизнью».