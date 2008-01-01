Маша Ефросинина из-за работы чуть не лишилась семьи

Телеведущая Маша Ефросинина стала гостьей программы «Все буде добре» и поделилась с ее ведущей Надеждой Матвеевой подробностями личной жизни. Ефросинина рассказала о том, что успех дался ей не так уж легко.
«Это два серьезных кризиса в семье с моим мужем, – говорит Ефросинина. – Это четыре года, пока росла моя дочь, не видя собственную маму. Это три случая потери сознания на съемочной площадке. Наша современная женщина куда-то несется, так же и я неслась. Мне было 19 лет, когда я пришла на телевидение. За пять лет работы в прямом эфире утреннего шоу я напрочь уничтожила свое здоровье. Приходила к врачу, а он: «Я тебя видел утром по телевизору, уходи домой!» У меня все остановилось. На мне только нарастал большой балласт, который совершенно точно сигналил мне о том, что нужно что-то делать со своей жизнью».
Маша призналась, что ее муж Тимур Хромаев очень на нее повлиял: даже заставлял ее есть и спать. Телеведущая забеременела дочкой, но в декрет все равно не ушла. Из-за большого количества работы (Ефросинина подсчитала, что уже после утреннего шоу на «Новом канале», которое она вела, у нее было 20 проектов) отношения с мужем стали разлаживаться.
«Это была бомба замедленного действия, – призналась Ефросинина. – У меня были проекты, когда мне приходилось ночевать в павильонах. И он с этим всем мирился, он мне даже как-то еду провозил… А потом всё реже и реже… У меня ощущение было, будто я перестала быть женщиной. Я будто какой-то киборг работающий. А он просто на это всё смотрел, отойдя. Он не говорил, и я не говорила. Он не говорил, и я работала дальше. И это удивительная штука, когда мы обнаружили, что нас ничего больше не связывает кроме дочери. Это ужасно. Это был наш первый серьёзный кризис».
Постепенно, по признанию Маши Ефросининой, ситуация в семье только накалялась. И в конце концов супруги приняли решение расстаться. Только через год телеведущая поняла, что чувства между ними не угасли, и, как она сама призналась, «потерять это – надо быть абсолютной идиоткой». Маша с Тимуром стали встречаться («Как в фильме «Любовь и голуби»!», – заметила Ефросинина), телеведущая снова забеременела.
«Если бы не чувства, мы бы эту чашку не собрали, – рассказала Маша. – А так мы её не то, что склеили, а сотворили новый сосуд! Проделана гигантская работа! Мне пришлось многое пересмотреть. В частности, свою занятость. Я сегодня не позволяю себе заниматься ничем бессмысленным! Я практически никуда не хожу без острой необходимости. У нас есть непререкаемые правила: на выходных мы всегда с детьми. Даже если мы заняты очень сильно, дети с нами. Мы всегда вместе. Мы дома всегда ужинаем вместе. Дети нас ждут. И мы вдвоём их укладываем».