Мартин Фриман развелся

Звезда «Шерлока», «Фарго», «Автостопом по галактике» и многих других фильмов Мартин Фриман объявил о разводе с Амандой Аббингтон. Звезды прожили вместе 15 лет и теперь они больше не пара, сообщает tsn.ua.

«Мы с Амандой больше не вместе, но мы очень хорошие друзья. Я всегда буду любить и уважать ее», - признался Фримен.



Напомню, актеры пробыли в браке всего год, несмотря на длительные отношения. В гражданском браке у них родились двое совместных детей - сына Джо и дочь Грейс.

Фото: kinoafisha.info



