Марку Цукербергу сели на лицо

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на своей персональной странице поделился довольно занимательной фотографией, где он лежит на полу, а венгерская овчарка по кличке Beast сидит у него на лице.
Сам Цукерберг забавное поведение своего домашнего питомца объясняет так: после длительной поездки на велосипеде и плавания он делал растяжку, и тут маленькая дочь нечаянно ударила его по лицу, пытаясь повторить за отцом упражнения. После этого ревнивый пес пришел и уселся на место удара.
«Радости отцовства», – пишет довольный Цукерберг.
Фото: facebook.com