ТЕЛЕКРИТИКА

Марку Цукербергу сели на лицо

Дуся
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на своей персональной странице поделился довольно занимательной фотографией, где он лежит на полу, а венгерская овчарка по кличке Beast сидит у него на лице.

Сам Цукерберг забавное поведение своего домашнего питомца объясняет так: после длительной поездки на велосипеде и плавания он делал растяжку, и тут маленькая дочь нечаянно ударила его по лицу, пытаясь повторить за отцом упражнения. После этого ревнивый пес пришел и уселся на место удара.

«Радости отцовства», – пишет довольный Цукерберг.

Фото: facebook.com

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