Марку Цукербергу сели на лицо

Сам Цукерберг забавное поведение своего домашнего питомца объясняет так: после длительной поездки на велосипеде и плавания он делал растяжку, и тут маленькая дочь нечаянно ударила его по лицу, пытаясь повторить за отцом упражнения. После этого ревнивый пес пришел и уселся на место удара.

«Радости отцовства», – пишет довольный Цукерберг.

Фото: facebook.com