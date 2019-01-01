Марк Уолберг обрадовался появлению новой номинации на «Оскаре»

Это первая новая категория «Оскара» за 17 лет. Критерии выдвижения на новую номинацию будут определены в ближайшее время. Критики шутят, что столь обтекаемая категория введена, чтобы в 2019 году обязательно наградить фильм «Черная пантера» (он собрал уже все мыслимые и немыслимые награды) и в принципе давать награды кинокартинам о супергероях, которые нравятся зрителям, но обычно остаются без внимания академиков.

Но, несмотря на критиков, разгромивших новую инициативу Американской киноакадемии, Марк Уолберг, который в этих самых блокбастерах снимается давно и успешно, нововведению только рад, о чем не преминул заявить публично.

«Быть может, если бы эту категорию ввели раньше, мы тоже взяли бы парочку "Оскаров"», – отметил Марк Уолберг, общаясь с журналистами издания Variety.

Из коммерчески успешных блокбастеров, в которых снимался Марк, в первую очередь стоит отметить «Трансформеров», хотя у актера значатся и две номинации на «Оскар»: за роль в «Отступниках» Скорсезе и за ленту «Боец».

«У нас было несколько по-настоящему коммерчески успешных фильмов, которые, на наш взгляд, заслуживали подобной награды, – говорит Уолберг. – Мы снимаем картины, от просмотра которых зрители могли бы получить настоящее удовольствие, и если вдобавок мы получаем такого рода награды, что ж, замечательно. Если наград нет – мы все равно снимаем фильмы в первую очередь для удовольствия аудитории».

Сейчас Марк собирается продюсировать документальный сериал «Макмиллионс», который будет основан на игре «Монополия» от компании McDonaldʼs.

Вся суть истории в том, что одна из самых популярных сетей фастфуда в мире каждый год разыгрывает сотни дорогостоящих призов. Все, что нужно сделать, чтобы получить их, это собрать три карточки улицы – по принципу настольной игры «Монополия». В Штатах эта игра стала настолько востребованной, что в нечистые схемы розыгрыша были вовлечены даже агенты ФБР.