Марк Цукерберг уходит в декретный отпуск

Счастливый отец опубликовал семейное фото с женой и детьми и написал малышке приветственное письмо:

«Надеюсь, ты пробежишь столько кругов вокруг нашей гостиной и заднего двора, сколько захочешь. А еще я надеюсь, что ты будешь много спать. И я хочу, чтобы даже во сне ты могла почувствовать, как сильно мы тебя любим. Детство волшебно. В жизни ты бываешь ребенком только один раз, поэтому проведи это время, не думая о будущем».

Цукерберг сообщил, что в связи с рождением дочери возьмет два месяца декретного отпуска: первый – сразу после родов жены, а второй – в декабре.