Марк Хэмилл извинился перед Арнольдом Шварценеггером за плохой совет

Так, Марк Хэмилл рассказал, что однажды он дал Арнольду Шварценеггеру не один, а сразу два действительно плохих совета. В Twitter поклонник в рамках рубрики «Что сказал бы Хэмилл?» у актера спросили, о чем он жалеет. Исполнитель роли Люка Скайуокера в саге «Звездные войны» рассказал, что, возможно, полагаться на его советы – не лучшая идея.

«Арнольд Шварценеггер попросил у меня совета, когда он только начинал сниматься, – написал Марк. – Я сказал ему избавиться от своего акцента для более широкого спектра ролей и изменить свою фамилию, так как никто не мог произнести ее. Он этого не сделал – и стал одной из самых больших звезд в истории».

Шварценеггер ответил Хэмиллу в соцсетях, написав, что не держит на него обиду. Актер подчеркнул, что совет был правильным при «обычных обстоятельствах» и он просто оказался исключением. Тем не менее исполнитель роли джедая почувствовал, что надо извиниться перед легендарным актером.

Успех Шварценеггера сложно переоценить. Актер и бывший губернатор Калифорнии появился в многочисленных фильмах различных жанров – от научно-фантастических боевиков, таких как «Терминатор», до комедий, таких как «Детсадовский полицейский».

Арнольд не собирается завершать актерскую карьеру, сейчас он приступил к съемкам фильма «Терминатор 3». Сообщается, что новая часть франшизы станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует все последующие кинокартины.