ТЕЛЕКРИТИКА

Марк Хэмилл извинился перед Арнольдом Шварценеггером за плохой совет

Дуся

Похоже, что Сила не всегда на стороне главного героя «Звездных войн», когда дело доходит до профессиональных рекомендаций.


Так, Марк Хэмилл рассказал, что однажды он дал Арнольду Шварценеггеру не один, а сразу два действительно плохих совета. В Twitter поклонник в рамках рубрики «Что сказал бы Хэмилл?» у актера спросили, о чем он жалеет. Исполнитель роли Люка Скайуокера в саге «Звездные войны» рассказал, что, возможно, полагаться на его советы – не лучшая идея.

«Арнольд Шварценеггер попросил у меня совета, когда он только начинал сниматься, – написал Марк. – Я сказал ему избавиться от своего акцента для более широкого спектра ролей и изменить свою фамилию, так как никто не мог произнести ее. Он этого не сделал – и стал одной из самых больших звезд в истории».

Шварценеггер ответил Хэмиллу в соцсетях, написав, что не держит на него обиду. Актер подчеркнул, что совет был правильным при «обычных обстоятельствах» и он просто оказался исключением. Тем не менее исполнитель роли джедая почувствовал, что надо извиниться перед легендарным актером.

Успех Шварценеггера сложно переоценить. Актер и бывший губернатор Калифорнии появился в многочисленных фильмах различных жанров – от научно-фантастических боевиков, таких как «Терминатор», до комедий, таких как «Детсадовский полицейский».

Арнольд не собирается завершать актерскую карьеру, сейчас он приступил к съемкам фильма «Терминатор 3». Сообщается, что новая часть франшизы станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день» и проигнорирует все последующие кинокартины.

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