Мария Максакова вступилась за «Матильду»

В комментарии изданию "Гордон" Максакова подчеркнула фрейдистскую подоплеку войны с фильмом:

"Мне кажется, "Матильда" рассчитана не только на интеллектуального зрителя, но и на более широкий круг людей. Настолько лихо снята эта лента. Наверное, у тех, кто вышел на молитвенное стояние против "Матильды", нестояние. С этим вопросом нужно обращаться к Фрейду. Эта ситуация из разряда "сам я Пастернака не читал, но осуждаю". Я лично не вижу в этом фильме ничего, что порочило бы личность царя. Это какое-то ханжество, которое не сможет затмить величия Учителя".

Заглавное фото: предоставлено Благотворительным фондом Марии Максаковой.