Мария Максакова вступилась за «Матильду»

Живущая в Украине российская телеведущая, оперная певица и экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова призвала к широкому показу в нашей стране фильма Алексея Учителя "Матильда", вызвавшего скандал в России.
Кинолента о балерине Матильде Кшесинской, бывшей любовницей царя Николая II, с балкона особняка которой Владимир Ленин зачитывал "Апрельские тезисы", всколыхнула российских православных фундаменталистов. Главным гонителем фильма выступает бывший прокурор оккупированного Крыма, а нынче - депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, уверявшая некотоое время назад, что видела, как замироточил бюст Николая II, прозванного в годы его правления "Кровавым", а сейчас пропагандируемого в России, как мученик.
Мария Максакова написала в своем Facebook:
"Друзі мої, історія Імперії у нас одна, бажаю, щоб цей фільм був показаний в найкращих кінотеатрах Києва і не тільки, можливо по всій Україні, слава Богу, що у нас немає такого мракобісся".
В комментарии изданию "Гордон" Максакова подчеркнула фрейдистскую подоплеку войны с фильмом:
"Мне кажется, "Матильда" рассчитана не только на интеллектуального зрителя, но и на более широкий круг людей. Настолько лихо снята эта лента. Наверное, у тех, кто вышел на молитвенное стояние против "Матильды", нестояние. С этим вопросом нужно обращаться к Фрейду. Эта ситуация из разряда "сам я Пастернака не читал, но осуждаю". Я лично не вижу в этом фильме ничего, что порочило бы личность царя. Это какое-то ханжество, которое не сможет затмить величия Учителя".
Заглавное фото: предоставлено Благотворительным фондом Марии Максаковой.