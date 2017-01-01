Мария Максакова не будет петь гимн Украины на День независимости

На концерте оперная дива будет выполнять каватину Нормы «Каста Дива» из оперы Беллини «Норма».

Автором идеи с приглашением бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Марии Максаковой выступить на День независимости Украины стал режиссер мероприятия Сергей Проскурня. По его словам, это тонкий троллинг Владимира Путина. Мнения в сети насчет этого решения разделились практически 50/50. Некоторые эксперты считают, что выступление Максаковой – некий фарс и ее ни в коем случае нельзя допускать на мероприятие. Другие же полностью солидарны с Сергеем Проскурней и нашли в этом решении элементы троллинга России.

Поэт Вано Крюгер говорит, что гимн в исполнении Максаковой – редкая возможность для Киева выступить в роли метрополии.