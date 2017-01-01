ТЕЛЕКРИТИКА

Мария Максакова не будет петь гимн Украины на День независимости

Дуся
Никак не улягутся страсти вокруг оперной певицы и вдовы убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой. Вопреки многочисленным слухам Мария действительно примет участие в праздничном концерте в честь Дня независимости Украины, однако государственный гимн исполнять не будет. Об этом Максакова сообщила на своей странице в Facebook, написав, что в Украине есть много других достойных деятелей искусства для такой чрезвычайной миссии.

На концерте оперная дива будет выполнять каватину Нормы «Каста Дива» из оперы Беллини «Норма».

Автором идеи с приглашением бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Марии Максаковой выступить на День независимости Украины стал режиссер мероприятия Сергей Проскурня. По его словам, это тонкий троллинг Владимира Путина. Мнения в сети насчет этого решения разделились практически 50/50. Некоторые эксперты считают, что выступление Максаковой – некий фарс и ее ни в коем случае нельзя допускать на мероприятие. Другие же полностью солидарны с Сергеем Проскурней и нашли в этом решении элементы троллинга России.

Поэт Вано Крюгер говорит, что гимн в исполнении Максаковой – редкая возможность для Киева выступить в роли метрополии.

«Те ж, що Максакова є колишнім депутатом Держдуми РФ від «Единой России», лише засвідчує символічну перемогу Києва, – пишет Вано. – Вдумайтеся: колишній депутат Держдуми РФ співає національний гімн на День незалежності України на четвертому році війни з РФ».

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