Маричку Падалко поставили на пьедестал между магазином «Молоко» и ЦУМом

Не обошлось без конфуза со стороны организаторов, когда те потеряли в списках победителя и присудили ведущей второе место.

«Правда, спочатку організатори мене нагородили як срібну призерку, бо «загубили» в протоколі лідера», – рассказала ведущая у себя на странице в Facebook.

В своем посте Падалко также поблагодарила своего тренера, а по совместительству мужа Егора Соболева и поделилась планами пробежать полный марафон в Киеве.

«Мій «тренер» Єгор Соболєв не дав мені жодного шансу «завалити» останні три кілометри, що зі мною іноді стається, тому після такого досвіду у Полтаві всі думки про наш перший повний марафон у Києві», – говорит Маричка.

Поздравляю Маричку с победой! Украинским медийщикам есть на кого равняться в спорте!

Заглавное фото: facebook.com