Марченко попрощалась с шоу «Танці з зірками»

Своим подписчикам в Instagram Оксана призналась, что на одной из тренировок сломала два ребра. В доказательство своих слов телеведущая выложила в соцсеть медицинское заключение и фотографии.

«Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танці з зірками" – это был новый интересный опыт. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра», – написала Марченко.

По словам женщины, она травмировалась давно, но не обращала внимание на сильные боли, пила обезболивающие и готова была продолжать борьбу в проекте ради мечты своей дочери.

Но после обращения к врачам и рентгеновского снимка Оксана поняла, что танцы в ближайшее время могут лишь навредить ее здоровью.