Мамкин дизайнер: Канье Уэст показал эскизы новых кроссовок

Рэпер сильно озадачил поклонников, опубликовав в Twitter эскизы своей новой коллекции спортивной обуви.
Как известно, у Канье Уэста имеется собственный бренд Yeezy. В 2016 году рэпер выпустил кроссовки Adidas Yeezy, которые наделали много шуму и пользовались успехом у модников. Но в последнее время дизайнерские эксперименты музыканта вызывают недоумение и насмешки.
Сначала Уэст показал в соцсетях, как будет выглядеть коллекция кроссовок Yeezy, которую он собирается представить в 2019 году.
July 27, 2018
adding basketball pic.twitter.com/S61SkXdY7A— KANYE WEST (@kanyewest) July 27, 2018
Глядя на рисунки, подписчики рэпера засомневались в том, что на эскизах изображена обувь.
«Yeezy – это просто нарисованные вулканы», – написал один из них.
Тут же кто-то вспомнил художества Гомера Симпсона.
July 27, 2018
July 27, 2018
Look I’m an architect pic.twitter.com/7A1DfMRTsB— eBaum's World (@ebaumsworld) July 27, 2018
А некоторые подписчики и вовсе посочувствовали дизайнерам, которым предстоит воплощать идеи рэпера на практике.
«Когда передаешь эти каракули своим дизайнерам, а они такие: "Долбаный чувак Канье просто намалевал восемь видов какой-то обуви с разными подписями. Что же делать?"», – написал один из пользователей.
Немного ранее Уэст, вдохновленный документальным фильмом об известном дизайнере Александре Маккуине, который покончил с собой 11 февраля 2010 года, поделился в Twitter советами тем, кто так же, как и он, задумывается о самоубийстве.
В одной из рекомендаций Канье сказано избегать общества людей, находясь с которыми, вам хочется убить себя.