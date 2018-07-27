ТЕЛЕКРИТИКА

Мамкин дизайнер: Канье Уэст показал эскизы новых кроссовок

Дуся

Рэпер сильно озадачил поклонников, опубликовав в Twitter эскизы своей новой коллекции спортивной обуви.


Как известно, у Канье Уэста имеется собственный бренд Yeezy. В 2016 году рэпер выпустил кроссовки Adidas Yeezy, которые наделали много шуму и пользовались успехом у модников. Но в последнее время дизайнерские эксперименты музыканта вызывают недоумение и насмешки.

Сначала Уэст показал в соцсетях, как будет выглядеть коллекция кроссовок Yeezy, которую он собирается представить в 2019 году.

Затем он снова запостил рисунок, добавив к нему седьмую модель – кроссовки для игры в баскетбол.

Глядя на рисунки, подписчики рэпера засомневались в том, что на эскизах изображена обувь.

«Yeezy – это просто нарисованные вулканы», – написал один из них.

Тут же кто-то вспомнил художества Гомера Симпсона.

Другие же начали делиться своими эскизами.

А некоторые подписчики и вовсе посочувствовали дизайнерам, которым предстоит воплощать идеи рэпера на практике.

«Когда передаешь эти каракули своим дизайнерам, а они такие: "Долбаный чувак Канье просто намалевал восемь видов какой-то обуви с разными подписями. Что же делать?"», – написал один из пользователей.

Немного ранее Уэст, вдохновленный документальным фильмом об известном дизайнере Александре Маккуине, который покончил с собой 11 февраля 2010 года, поделился в Twitter советами тем, кто так же, как и он, задумывается о самоубийстве.

В одной из рекомендаций Канье сказано избегать общества людей, находясь с которыми, вам хочется убить себя.

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