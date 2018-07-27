Мамкин дизайнер: Канье Уэст показал эскизы новых кроссовок

А некоторые подписчики и вовсе посочувствовали дизайнерам, которым предстоит воплощать идеи рэпера на практике.

«Когда передаешь эти каракули своим дизайнерам, а они такие: "Долбаный чувак Канье просто намалевал восемь видов какой-то обуви с разными подписями. Что же делать?"», – написал один из пользователей.

Немного ранее Уэст, вдохновленный документальным фильмом об известном дизайнере Александре Маккуине, который покончил с собой 11 февраля 2010 года, поделился в Twitter советами тем, кто так же, как и он, задумывается о самоубийстве.

В одной из рекомендаций Канье сказано избегать общества людей, находясь с которыми, вам хочется убить себя.