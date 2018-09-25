Мама одобряет: Полякова младшая попала на обложку модного журнала

«Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек «Юная леди». Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица. Ищите в продаже!» – сообщила счастливая мама.

После выхода Маши Поляковой на обложке журнала «Юная леди» фанаты Оли Поляковой разделились на два лагеря. Одни не могут нарадоваться расцветающей красоте Маши и пророчат ей не менее звездное будущее. Другие же озлобленно констатируют, что если бы не Оля, то Маша никогда бы не стала знаменитостью.

Напомню, что до обложки в «Юной леди» я встретила Машу Полякову на кастинге сериала «Школа». К слову, на экраны «1+1» молодая звезда так и не попала.