ТЕЛЕКРИТИКА

Мама одобряет: Полякова младшая попала на обложку модного журнала

Дуся

Оля Полякова, похоже, активно готовит наследницу эпатажа и бурлеска. Правда, о взрослых сценических образах в стиле своей мамы Маше Поляковой до совершеннолетия, наверное, думать рано. Поэтому молодая звезда украшает пока молодежные журналы и в цивильной одежде.


Спорить не о чем: 13-летняя Маша Полякова и вправду очень похожа на свою маму Олю. Поэтому, с недавних пор Маша стала главным украшением и гордостью певицы на страницах ее Instargam. Вместе мама и дочка занимаются фитнесом, гуляют по лесу, отдыхают в загородных домах и теперь появляются на обложках.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

«Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек «Юная леди». Поздравляю тебя с первой "личной" обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица. Ищите в продаже!» – сообщила счастливая мама.

После выхода Маши Поляковой на обложке журнала «Юная леди» фанаты Оли Поляковой разделились на два лагеря. Одни не могут нарадоваться расцветающей красоте Маши и пророчат ей не менее звездное будущее. Другие же озлобленно констатируют, что если бы не Оля, то Маша никогда бы не стала знаменитостью.

Напомню, что до обложки в «Юной леди» я встретила Машу Полякову на кастинге сериала «Школа». К слову, на экраны «1+1» молодая звезда так и не попала.

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