Мама Лободы сложила депутатские полномочия

Скандал между певицей Светланой Лободой и съемочной группой телеканала «1+1» набрал немыслимых оборотов. После того как певица приняла участие в российском ток-шоу «Пусть говорят», жители Ирпеня попросили депутатов и СБУ оценить действия мамы Лободы. Дело в том, что Наталья Лобода является депутатом горсовета. И, как вы помните, она присутствовала в эфире российской передаче и даже испекла пирог.

Сегодня, 30 марта, состоялась сессия горсовета Ирпеня, на которой должны были рассмотреть вопрос об участии депутата горсовета Натальи Лободы в ток-шоу на российском канале. Эту сессию переносили уже две недели, сообщает TSN.UA.

Городской голова и лидер партии «Новые лица», в которую входит Наталья, Владимир Карплюк сообщил, что Лобода сожалеет о своем поступке и написала заявление о сложении депутатских полномочий. Рассмотреть заявление должны в конце мая. Карплюк заверил, что он также сожалеет из-за такого поступка депутата.

Правда, на сессию Наталья Лобода не явилась.

«Она понимает, что ее действие было, возможно, не до конца корректным, но она действовала как мать, – говорит Владимир Карплюк. – Поэтому, не оправдывая ее и сегодня не осуждая ее как мать, но, возможно, как гражданина – это вопрос всей фракции. И она это знает. У нее самой остался такой осадок, который говорит о том, что она поступила неправильно. Наталья Васильевна написала заявление о сложении депутатских полномочий, и это заявление мы рассмотрим на съезде фракции, который будет в конце мая. Поэтому можете не политизировать. Можете по этому поводу ничего больше не спрашивать. В конце мая будет съезд партии, где рассмотрят заявление Лободы. Все. Точка. И давайте этим больше не манипулировать».