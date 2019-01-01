Мама Дзидзьо мечтала, чтобы сын стал оперным певцом

Галина Хома, мама певца и актера Михаила Хомы (он же – фронтмен группы DZIDZIO), прилетела в Украину из Португалии и дала первое интервью для YouTube-канала DZIDZIO.
Галина Яновна прибыла в Украину на съемки фильма сына «DZIDZIO: Перший раз», в котором даже успела сыграть. Впрочем, особо играть женщине не пришлось – в ленте она воплощает роль матери героя Дзидзьо.
Съемки фильма проходили в селе Молотов Львовской области. Как выяснилось, именно в этом селе в церкви Преображения Господнего в 1982 году молодая Галина Яновна вышла замуж за отца Дзидзьо Степана Хому. Гражданский брак пара заключила раньше – в Луганской области, в городе Новоайдар, где работала Галина.
По словам матери артиста, когда Михаил был маленьким, она мечтала, что сын станет оперным певцом.
«Он когда был маленьким, пел, моя мама всегда думала, что он будет священником, я мечтала, что он будет оперным певцом, так случилось, что он стал эстрадным исполнителем. В детстве были фильмы о Бенни Хилле, комедийные, и он всегда говорил: "Я буду снимать такие фильмы, я буду играть так, как он"», – рассказала Галина Яновна.