ТЕЛЕКРИТИКА

Мама Дзидзьо мечтала, чтобы сын стал оперным певцом

Дуся

Галина Хома, мама певца и актера Михаила Хомы (он же – фронтмен группы DZIDZIO), прилетела в Украину из Португалии и дала первое интервью для YouTube-канала DZIDZIO.


Галина Яновна прибыла в Украину на съемки фильма сына «DZIDZIO: Перший раз», в котором даже успела сыграть. Впрочем, особо играть женщине не пришлось – в ленте она воплощает роль матери героя Дзидзьо.

Съемки фильма проходили в селе Молотов Львовской области. Как выяснилось, именно в этом селе в церкви Преображения Господнего в 1982 году молодая Галина Яновна вышла замуж за отца Дзидзьо Степана Хому. Гражданский брак пара заключила раньше – в Луганской области, в городе Новоайдар, где работала Галина.

_

_

По словам матери артиста, когда Михаил был маленьким, она мечтала, что сын станет оперным певцом.

«Он когда был маленьким, пел, моя мама всегда думала, что он будет священником, я мечтала, что он будет оперным певцом, так случилось, что он стал эстрадным исполнителем. В детстве были фильмы о Бенни Хилле, комедийные, и он всегда говорил: "Я буду снимать такие фильмы, я буду играть так, как он"», – рассказала Галина Яновна.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Лобода тайно вышла замуж

Дуся

Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Популярное на Телекритике



Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Дуся

Лобода тайно вышла замуж

Бизнес

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»

Бизнес

Сегодня телеканалу «Интер» – 22 года