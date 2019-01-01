Мама Дзидзьо мечтала, чтобы сын стал оперным певцом

Галина Яновна прибыла в Украину на съемки фильма сына «DZIDZIO: Перший раз», в котором даже успела сыграть. Впрочем, особо играть женщине не пришлось – в ленте она воплощает роль матери героя Дзидзьо.

Съемки фильма проходили в селе Молотов Львовской области. Как выяснилось, именно в этом селе в церкви Преображения Господнего в 1982 году молодая Галина Яновна вышла замуж за отца Дзидзьо Степана Хому. Гражданский брак пара заключила раньше – в Луганской области, в городе Новоайдар, где работала Галина.