«Маленький поклонник Путина»: Арнольд Шварценеггер раскритиковал встречу президентов России и США

«Президент Трамп, я посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, – сообщил бывший губернатор Калифорнии. – Это выглядело оскорбительно. Вы были похожи на маленькую раскисшую макаронину, на маленького фаната (Путина). Я спрашивал себя, когда вы попросите у Путина автограф или возможность сделать селфи».

По словам Шварценеггера, президент «предал страну» во время саммита с Владимиром Путиным. После этого актер призвал Трампа быть похожим, например, на Рональда Рейгана, который «указал Горбачеву на то, что тот должен уничтожить Берлинскую стену». Ключевой момент в заявлении Шварценеггера состоит в том, что американский президент должен всем остальным исключительно указывать, что те должны делать.

Однако с Арни не согласны его русскоязычные подписчики, о чем и поспешили сообщить в комментариях под видео.

«Арнольд, а как он должен был стоять? – спрашивают они. – Жевать жвачку, как ваш прошлый президент, похлопать по плечу или стоять и подкалывать? Вам показали свое место».

Полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. В США многие СМИ назвали визит американского президента «позорным», восприняв встречу как поражение.