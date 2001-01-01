Маленькие театры большого города: режиссер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра о том, как надоело бороться

Для тех, кто не успел начать читать театральные беседы с понедельника, напоминаю. В начале недели худрук Театра на Подоле Виталий Малахов поделился тем, как они с труппой готовят репертуар в нынешних условиях. Затем о жизни Нового театра на Печерске рассказал его худрук Александр Крыжановский – от условий существования театра в жилом доме и до репетиции актеров в холле. О помещении как о самой большой проблеме независимых театральных коллективов мы побеседовали и с худруком театра «Золотые ворота» Стасом Жирковым. А Алексей Кужельный, худрук театра «Сузір’я», объяснил, как из помещения, не предназначенного для театра, он сделал обратное.

И вот мы в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра беседуем с Дмитрием Богомазовым. Как только я заговорила о помещении для театров, Дмитрий Михайлович сразу подхватил эту тему. Ведь он, как никто другой из режиссеров, знает, что на самом деле это значит – работать, не имея собственного пространства. С 2001-го по 2012 год Богомазов был худруком театра «Вільна сцена», но потом театр прекратил свое существование и объединился с Театром драмы и комедии.