ТЕЛЕКРИТИКА

Маленькие театры большого города: режиссер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра о том, как надоело бороться

«Почему за театр надо бороться – это что, только мое личное дело?» – Дмитрий Богомазов

Дуся

Пятница – это не только конец рабочей недели, но и финал нашего спецпроекта. И, так сказать, вишенкой на нашем торте театральных бесед стал разговор с режиссером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Дмитрием Богомазовым. Именно его мы имели в виду, когда писали, что знаем еще одного режиссера, который за то, чтобы решать дела словом, а не сносом. Дмитрий Михайлович также рассказал, что стало причиной исчезновения театра «Вільна сцена» и какой поддержки хочется театралам от государства.


Для тех, кто не успел начать читать театральные беседы с понедельника, напоминаю. В начале недели худрук Театра на Подоле Виталий Малахов поделился   тем, как они с труппой готовят репертуар в  нынешних условиях. Затем о жизни Нового театра на Печерске рассказал его худрук Александр Крыжановский – от условий существования театра в жилом доме и до репетиции актеров в холле. О помещении как о самой большой проблеме независимых театральных коллективов мы побеседовали и с худруком театра «Золотые ворота» Стасом Жирковым. А Алексей Кужельный, худрук театра «Сузір’я», объяснил, как из помещения, не предназначенного для театра, он сделал обратное.

И вот мы в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра беседуем с Дмитрием Богомазовым. Как только я заговорила о помещении для театров,  Дмитрий Михайлович сразу подхватил эту тему. Ведь он, как никто другой из режиссеров, знает, что на самом деле это значит  – работать, не имея собственного пространства. С 2001-го по 2012 год Богомазов был худруком театра «Вільна сцена», но потом театр прекратил свое существование и объединился с Театром драмы и комедии.

«Пространство – это очень важный элемент работы с публикой»

Фото тут и далее: Максим Лисовой

– Собственно, пространство, в котором работает театр – это очень важно.

Театр является пространственно-временным видом искусства. Пространство по сути – это еще и способ общения с публикой. То есть, если мы будем играть в зале с бархатными креслами и лепниной – это будет один способ общения, а если мы пойдем в цех и там будем играть – это будет другой способ. Это очень важный элемент работы с публикой. Когда у тебя есть свое место, которое ты еще как-то и обживаешь, налаживаешь, нарабатываешь…

«Я потратил на борьбу десять лет своей жизни и больше не намерен тратить наэто ни дня»

– Театр «Вільна сцена» перестал быть самостоятельным именно потому, что его помещение не построили, – рассказывает Дмитрий Михайлович. – Как раз здание для театра «Вільна сцена» было следующим на  очереди после Театра на  Подоле. Планировали, кстати, сделать это на  Троещине. Но  этого не  произошло – и  театр прекратил свое существование: я не был  готов дальше изображать какую-то деятельность в  помещении пять на десять  метров. Я потратил на это десять лет своей жизни и больше не намерен тратить на это ни дня. Если теперь кто-то построит и скажет «Вот, я построил, заходи», я скажу, что подумаю. Сам больше никаких движений делать не собираюсь. Столько лет жизни ушло на борьбу. Я понимаю, за что, но не понимаю, почему! Почему за театр надо бороться? Это что, только мое личное дело?

Дмитрий Михайлович, вот, например, у Виталия Малахова 30 лет не было своего помещения, и на вопрос о том, что он будет делать в случае принятия решения о сносе, он ответил: «Ничего страшного, будем бегать с места на место, как и 30 лет до этого».

–  Преклоняюсь перед Виталием Малаховым, что он  выдержал эту дистанцию в тридцать лет. И  я  очень рад за  Театр на  Подоле. Правда, обидно, что само здание вызвало такую реакцию. Я  не  буду говорить об  особенностях его архитектуры. Дай Бог, чтобы не  начали его сносить, потому что тогда точно не  будет никакого театра. Я думаю, что и Виталий Ефимович, и его актеры сейчас на грани свершения чего-то нового. В конце концов  Эйфелева башня в свое время воспринималась французами как нечто уродливое, а сейчас это визитная карточка Парижа.

«Давайте построим много театров – и тогда будем дискутировать об их архитектурных достоинствах»

–  Вы довольны теперешними условиями работы в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра?

–  Театр драмы и  комедии – это место, в  котором я  начинал, точнее, с  которым не  прощался и  просто вернулся домой. Хорошо, что было куда возвращаться. Хотя здание Театра на  левом берегу тоже незавершенное. Этот театр – это же «первая очередь», потому что цеха отдельно находятся, бухгалтерия – тоже, хранить декорации негде. Предполагалась «вторая очередь», которая так и не была построена. Это длительный процесс, который требует людей, принимающих решения. По поводу этого театра вопрос стоит более 30 лет. Говорят, вспоминают, делают какие-то проекты, но так ничего и не происходит. Так вот, то, что Театр на Подоле построен – значит, нашелся какой-то человек с инициативой и решением, чтобы это произошло. Вообще, процесс постройки театров начал мэр Омельченко в свое время. Первым был «Театр кукол», потом должен был быть Театр на Подоле, потом должны были строить для «Вільной сцени» театр на Троещине. И вот когда этот человек ушел с должности мэра, больше никто ничего не решал.

Сцена Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

Конечно, в отличие от предыдущих театров, о которых мы писали, и сесть, и развернуться есть где...

...но много чего требует обновлений

«Поддержка государства есть, но  это, скорее,  консервация существующего положения вещей»

–  Мне кажется, что функция государства  –  это создавать условия для проявления инициативы гражданами,  – говорит Богомазов. – Если у  молодых людей нет возможности проявлять свою инициативу, значит, они будут уезжать из  страны, менять профессию. Поддержка государства как таковая есть, но  она не   направлена на  развитие  –  это, скорее, консервация существующего положения вещей. Но   хотелось  бы, чтобы люди, принимающие решения, понимали, что отсутствие развития  –  опасно, это скажется в  будущем. Давайте построим много театров  –  и  тогда будем дискутировать об их  архитектурных достоинствах.

Давайте в принципе строить театры, друзья! Давайте творить и созидать, а не критиковать и разрушать.


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