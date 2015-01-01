ТЕЛЕКРИТИКА

Маленькие театры большого города: худрук театра «Золотые ворота» – о самой большой проблеме независимых коллективов

«Мы все очень любим критиковать, но реально ничего не делаем», – говорит Стас Жирков

Дуся

И снова здравствуйте! Как мы и обещали, продолжаем спецпроект о том, как живут небольшие театральные коллективы в условиях Киева. Заодно рассказываем, что думают о спорах вокруг нового здания Театра на Подоле «коллеги по театральному цеху». В этот раз беседовали с художественным руководителем театра «Золотые ворота» Стасом Жирковым.


Наше путешествие по небольшим театрам Киева продолжается. Мы с вами уже мысленно побывали возле огороженного строительным забором нового здания Театра на Подоле, названного «добродушными» пользователями соцсетей и «гробом», и «мавзолеем», и «крематорием». Виталий Малахов, худрук театра, вокруг которого и разразилась эта буря, признался: он даже боится, что в случае решения конфликта в пользу Театра на Подоле труппа может расслабиться от ощущения, что все хорошо. А потом мы с вами зашли в гости к Театру на Печерске – коллективу, который приютился прямо в жилом доме. «А что, так тоже можно жить», – рассказал нам худрук Александр Крыжановский. Но на большую сцену труппе, конечно, тоже хочется.

А сегодня мы с вами в театре «Золотые ворота». Помещение у этого коллектива полуподвальное, маленькое, но очень уютное. Художественный руководитель Стас Жирков рассказал о том, что на самом деле значит «дом» для независимых театров, почему народ так взъелся на новое здание Театра на Подоле и чего не хватает театру «Золотые ворота».

«У любого независимого театра самая большая проблема — это помещение»

—Недавно была дискуссия поповоду независимого театра итеатра государственного итого как они могут вместе существовать,— рассказывает Стас. —Так вот, Влад Троицкий сказал очень важную вещь: «Собственное помещение— это фактически один изтех самых больших бонусов, которые могут быть в государственном секторе». Потому что у любого независимого театра самая большая проблема — это помещение. Ведь, это возможность репетировать, возможность существовать в каком-то пространстве и не просто ставить спектакли в режиме «днем мы репетируем, вечером показываем спектакли». Это возможность сделать разные проекты: учебные, читки и т.д. Так как живет театр «Золотые ворота» и так, как я думаю , будет жить Театр на Подоле. Потому что пообщавшись с Виталием Ефимовичем, я понимаю, что театр будет не просто жить от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю, а там будет еще много чего интересного.

«Сделали все для того, чтобы люди думали, что новые строения на Подоле должны быть именно такими, как Воздвиженка»

Раз уже заговорили о Виталие Ефимовиче и Театре на Подоле, что думаете о ситуации, сложившейся вокруг нового здания театра?

— Ядумаю, что сейчас любая проблема является взрывной для народа. Людям постоянно нужна новая возможность высказывать кому-то свое сопротивление ивыливать свою негативную энергию. Фактическиже, каждый считает себя экспертом: простые люди лучше всех разбираются вполитике, культуре, футболе. Ивсе знают как руководить государством, только почему-то 25лет мыне можем выбрать того, кто им бы нормально руководил. Также, насчет театра , мы не привыкли к чему-то новому. 

Виталий Малахов: «Нет закона, по которому архитектор должен советоваться с общественностью, что ему строить»

— Воздвиженка — наше все! — продолжает размышлять оприроде гнева всоцсетях Жирков. —Тоесть, сделали все, чтобы люди думали, что новые строения наПодоле должны быть именно такими. Ноесли архитектор решил, что должно быть именно так, то какое мы имеем право устраивать какие-то митинги и не соглашаться? Это сделано за деньги спонсора. У меня позиция, что мы все очень любим критиковать, но с точки зрения реального влияния — мы ничего не делаем.

«Свое помещение театр „Золотые ворота“ получил впервые за 35 лет существования»

Вам комфортно работать в тех условиях, которые есть в вашем театре?

— Театр «Золотые ворота» получил свое первое помещение в 2015-м году. Впервые за 35лет существования. Все говорили нам, что мысорвали куш. Новсе равно это помещение требует поддержки, финансовых вложений. Да, нам помогает департамент. Мысделали свет, звук, имиджево изменили это помещение.

Сцена театра «Золотые ворота»

По сути, что такое 40-45 мест взале? Особенно, учитываято, что понашим сМусей подозрениям , наспектакли театра «Золотые ворота» хочет прийти как минимум вдвое больше зрителей. Поэтому, кто первый купил билет, того иместо, получается.

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— Но все равно там очень много работы и, конечно, нам хотелось бы большего помещения, -признается Стас Жирков. —Потому что эти 40-45 мест, которые есть у нас в зале, нам уже не хватает. Мы готовы работать больше. Но я понимаю, что не все сразу. Спокойно к этому отношусь и благодарен Богу за то, что у меня есть сейчас. А там — увидим.

Знаете, какой слоган недавно появился утеара, которым нынче руководит Стас Жирков? Авотон: «„Золотые ворота“— театр, ане музей». Так вот нам хочется верить, что Театр на Подоле, например, тоже - театр, а не гроб, не мавзолей и, надеемся, не дом под снос. 

Впереди нас с вами ожидает беседа о театре, у которого, кажется, все есть (но так ли это, на самом деле?) и о театре, которого больше нет (и нам очень жаль!). 



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