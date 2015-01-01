Маленькие театры большого города: худрук театра «Золотые ворота» – о самой большой проблеме независимых коллективов

Наше путешествие по небольшим театрам Киева продолжается. Мы с вами уже мысленно побывали возле огороженного строительным забором нового здания Театра на Подоле, названного «добродушными» пользователями соцсетей и «гробом», и «мавзолеем», и «крематорием». Виталий Малахов, худрук театра, вокруг которого и разразилась эта буря, признался: он даже боится, что в случае решения конфликта в пользу Театра на Подоле труппа может расслабиться от ощущения, что все хорошо. А потом мы с вами зашли в гости к Театру на Печерске – коллективу, который приютился прямо в жилом доме. «А что, так тоже можно жить», – рассказал нам худрук Александр Крыжановский. Но на большую сцену труппе, конечно, тоже хочется.

А сегодня мы с вами в театре «Золотые ворота». Помещение у этого коллектива полуподвальное, маленькое, но очень уютное. Художественный руководитель Стас Жирков рассказал о том, что на самом деле значит «дом» для независимых театров, почему народ так взъелся на новое здание Театра на Подоле и чего не хватает театру «Золотые ворота».