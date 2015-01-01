Маленькие театры большого города: худрук театра «Золотые ворота» – о самой большой проблеме независимых коллективов

И снова здравствуйте! Как мы и обещали, продолжаем спецпроект о том, как живут небольшие театральные коллективы в условиях Киева. Заодно рассказываем, что думают о спорах вокруг нового здания Театра на Подоле «коллеги по театральному цеху». В этот раз беседовали с художественным руководителем театра «Золотые ворота» Стасом Жирковым.
Наше путешествие по небольшим театрам Киева продолжается. Мы с вами уже мысленно побывали возле огороженного строительным забором нового здания Театра на Подоле, названного «добродушными» пользователями соцсетей и «гробом», и «мавзолеем», и «крематорием». Виталий Малахов, худрук театра, вокруг которого и разразилась эта буря, признался: он даже боится, что в случае решения конфликта в пользу Театра на Подоле труппа может расслабиться от ощущения, что все хорошо. А потом мы с вами зашли в гости к Театру на Печерске – коллективу, который приютился прямо в жилом доме. «А что, так тоже можно жить», – рассказал нам худрук Александр Крыжановский. Но на большую сцену труппе, конечно, тоже хочется.
А сегодня мы с вами в театре «Золотые ворота». Помещение у этого коллектива полуподвальное, маленькое, но очень уютное. Художественный руководитель Стас Жирков рассказал о том, что на самом деле значит «дом» для независимых театров, почему народ так взъелся на новое здание Театра на Подоле и чего не хватает театру «Золотые ворота».
«У любого независимого театра самая большая проблема — это помещение»
—Недавно была дискуссия поповоду независимого театра итеатра государственного итого как они могут вместе существовать,— рассказывает Стас. —Так вот, Влад Троицкий сказал очень важную вещь: «Собственное помещение— это фактически один изтех самых больших бонусов, которые могут быть в государственном секторе». Потому что у любого независимого театра самая большая проблема — это помещение. Ведь, это возможность репетировать, возможность существовать в каком-то пространстве и не просто ставить спектакли в режиме «днем мы репетируем, вечером показываем спектакли». Это возможность сделать разные проекты: учебные, читки и т.д. Так как живет театр «Золотые ворота» и так, как я думаю , будет жить Театр на Подоле. Потому что пообщавшись с Виталием Ефимовичем, я понимаю, что театр будет не просто жить от репетиции к репетиции, от спектакля к спектаклю, а там будет еще много чего интересного.
«Сделали все для того, чтобы люди думали, что новые строения на Подоле должны быть именно такими, как Воздвиженка»
— Ядумаю, что сейчас любая проблема является взрывной для народа. Людям постоянно нужна новая возможность высказывать кому-то свое сопротивление ивыливать свою негативную энергию. Фактическиже, каждый считает себя экспертом: простые люди лучше всех разбираются вполитике, культуре, футболе. Ивсе знают как руководить государством, только почему-то 25лет мыне можем выбрать того, кто им бы нормально руководил. Также, насчет театра , мы не привыкли к чему-то новому.
«Свое помещение театр „Золотые ворота“ получил впервые за 35 лет существования»
— Театр «Золотые ворота» получил свое первое помещение в 2015-м году. Впервые за 35лет существования. Все говорили нам, что мысорвали куш. Новсе равно это помещение требует поддержки, финансовых вложений. Да, нам помогает департамент. Мысделали свет, звук, имиджево изменили это помещение.
— Но все равно там очень много работы и, конечно, нам хотелось бы большего помещения, -признается Стас Жирков. —Потому что эти 40-45 мест, которые есть у нас в зале, нам уже не хватает. Мы готовы работать больше. Но я понимаю, что не все сразу. Спокойно к этому отношусь и благодарен Богу за то, что у меня есть сейчас. А там — увидим.
Знаете, какой слоган недавно появился утеара, которым нынче руководит Стас Жирков? Авотон: «„Золотые ворота“— театр, ане музей». Так вот нам хочется верить, что Театр на Подоле, например, тоже - театр, а не гроб, не мавзолей и, надеемся, не дом под снос.
Впереди нас с вами ожидает беседа о театре, у которого, кажется, все есть (но так ли это, на самом деле?) и о театре, которого больше нет (и нам очень жаль!).
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