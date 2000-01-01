Маленькие театры большого города: худрук Театра на Печерске — о сценах, на которые его не пускают

Вчера мы рассказывали вам о том, что, по словам Виталия Малахова, происходит вокруг Театра на Подоле и его нового здания. Выяснилось, что буря возмущений в соцсетях перешла в обсуждения в кабинетах. Вскоре должна быть создана некая комиссия, которая окончательно решит: быть зданию или не быть. А пока коллектив Театра на Подоле продолжает репетировать в своем старом помещении (которое, кстати, находится буквально стена к стене отновостройки).

Авот вам другой пример существования небольшого театрального коллектива, причем прямо в жилом доме – Новый драматический театр на Печерске, возникший еще в 2000 году на базе выпускного курса Театрального университета. Его художественный руководитель Александр Крыжановский, конечно, мечтал бы и о большей игровой площадке, и о лучшем техоснащении сцены, но, по большому счету, рад, что у его театра есть хотя бы такое помещение.