ТЕЛЕКРИТИКА

Маленькие театры большого города: худрук «Сузір’я» – о том, как сделать здание Театра на Подоле естественной частью Андреевского спуска

«Все, что касается помещений и материальной базы театров – это проблема в целом мире», – Алексей Кужельный

Дуся

Уже четверг, и мы все еще продолжаем наш спецпроект о жизни небольших театральных коллективов в условиях Киева. И сегодняшним нашим собеседником стал художественный руководитель театра «Сузір’я» Алексей Кужельный. Мы поговорили о мировой театральной проблеме, о том, как содержать театр «Сузір’я» без финансовой поддержки государства и что изменить в фасаде нового здания Театра на Подоле.


В понедельник мы рассказывали вам об условиях работы Театра на Подоле Виталия Малахова  и его соображениях по поводу негативных выпадов в адрес нового здания на Андреевском спуске. Во вторник вы  читали разговор худрука Нового драматического театра на  Печерске  Александра Крыжановского. Александр Владимирович делился тем, как они содержат театр, который находится в  жилом доме, и  сетовал на  тех, кто смеет думать о  сносе здания Театра на  Подоле. В среду свое мнение о проблемах независимых коллективов и любви народа покритиковать высказал худрук театра «Золотые ворота» Стас Жирков

И вот сегодня мы уже в театре «Сузір’я» разговариваем с его худруком Алексеем Кужельным. Так что я узнала об уникальной ситуации в театральном обществе, о пустующих актовых залах министерств и о Театре на Подоле как о современном архитектурном явлении.

«Увлечения у независимых театров разные, но проблема на всех одна — это помещение»

Фото тут и далее: Максим Лисовой

– В нашем городе замечательная ситуация, я даже сказал бы, что уникальная, хотя в театральном обществе все ситуации уникальны, – рассказывает Алексей Павлович. – В  80-х годах был театральный бум, а  сейчас происходит взрыв рождения новых театров: независимых, частных, поисковых. И  представьте себе, что их  уже около 60! Конечно, увлечения у  этих театров разные, но  проблема на  всех одна  – это помещение. И тут существуют разные мнения по поводу того, как она должна решаться. 

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– Театральные студии, которые создавались 25-30 лет назад, освоили помещения, которые до этого театрами не  были, – продолжает Кужельный. –  И  сегодня, мне кажется, мы  имеем абсолютное понимание того, что этот процесс надо как-то оформить, движение – описать, паспортизовать и  найти новые способы, чтобы обеспечить помещениями эти новые театры. Я  исповедую театр-дом. То есть это то помещение, куда люди приходят самостоятельно. Мы открывались спектаклем «Сад божественных песен», где Сковороду играл Богдан Ступка, и не так просто было «прикормить место», где открывалось «Сузір’я».

«Театр возможен где угодно: и в подвале, и на крыше, и на ступеньках»

– Сейчас спектакль, который сделан в театре на 80 мест, абсолютно достоин внимания тысячного зала, – говорит Алексей Кужельный. – И сегодня есть много людей, которые считают целесообразным делать спектакли на прокатных площадках. Киевский союз театральных деятелей занимается тем, чтобы найти какие-то предложения. Например, в научных институтах, министерствах сегодня стоят пустые актовые залы. И  это прекрасные возможности, чтобы там выступали театры. Может, без репетиционной базы, чисто как прокатные. Это одно из решений. Не говоря уже о  том, что театр всегда ищет неожиданное место для существования. Он возможен где  угодно: и в подвале, и на  крыше, и  на  ступеньках. И я  надеюсь, что этот кризис с  помещениями даст какой-то толчок для поисков.

«Пять лет государство финансово не поддерживает театральные постановки»

Как обстоят дела с условиями помещения в театре «Сузір’я»?

–  У нас очень простая ситуация,  – объясняет Алексей Павлович. – Наше помещение изначально не было театральным. Более того, оно было таким заброшенным, что передо мной от  него отказались пятеро режиссеров. И сегодня  мы исповедуем аристократический театр. В том смысле, что люди, которые не представляют своей жизни без театра, являются не имущественными, но настоящими аристократами!

Конечно, у всех, кто имеет стационарное помещение, есть проблемы. Мы платим условную аренду. Но 90 – это содержание помещения в соответственном состоянии. И не так-то просто в старинном доме в стиле модерн содержать помещение так, чтобы люди получали правдивую историю. Поэтому мы дарим веера, на которых изображены красоты нашего театра, в фойе играет музыка, мы говорим о прошлом...

–   Когда-то мы отказывались от  подвала, который давал нам Шевченковский район,— рассказывает худрук «Сузір’я». –  Едва согласились, чтобы там было пространство для декораций и  реквизита. А  потом мы  сделали из этого помещения микросцену на  35  мест. Сегодня микросцены есть не  только у  нас, поэтому я думаю, что это коридор в направлении домашнего, интимного, скромного по количеству мест театра. 

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–  Конечно, все, что касается помещений и материальной базы театров – это проблема в целом мире, – признается Алексей Кужельный. – Но на самом деле у театров есть проблемы и более масштабные –  государственное финансирование. Уже пять лет государство финансово не поддерживает театральные постановки. А вот глобальная проблема – это независимое от государства финансирование искусства за счет спонсоров и меценатов.

«По техническому обеспечению украинский театр отстает всего на одно столетие»

–  Тогда каким образом вы финансово справляетесь с постановками?

– Мы делаем по четыре премьеры в сезон. Правда, это лишает нас возможности иметь хорошее техническое обеспечение. По сравнению с мировым театром, что касается актерской игры и сценических решений, мы не пасем задних . Но по техническому обеспечению украинский театр отстает всего на  одно столетие.

–  Что можете сказать о ситуации, которая сложилась вокруг Театра на Подоле?

– Посмотрите на  дом рядом с Национальной оперой Украины. Точно такое  же решение: сохранено два этажа, а  дальше построено многоэтажное здание с  зеркальными стенами. И  ничего страшного! А  какой конфликт был, что нельзя этого делать. Театр на  Подоле очень хорошо вписан в  Андреевский спуск. Я  считаю, что это современное архитектурное решение. То, что там возникает «черный квадрат», давайте это обыграем!

Александр Крыжановский: «Да, можно что-то изменить... Но  снос?! Вы  что, сумасшедшие?»

–  Нет ничего плохого в  том, что у  людей возникает ассоциация со всемирно известным произведением киевлянина Казимира Малевича,  – рассуждает Кужельный. –  Мое предложение очень простое: я  считаю, что верхняя фасадная часть должна стать большим экраном, на  котором  постоянно демонстрировалась бы  история Андреевского спуска, города Ярослава, информация о  театрах. Говорить надо не  о  том, чтобы сломать, ведь что-то новое всегда воспринимается тяжело. Надо собрать 100 предложений того, что можно изменить, выбрать лучшее, которое исключает только одно  – предложение ломать. И  тогда киевляне выбрали бы самую лучшую идею.

«Надо просто нормально подумать, как это строение сделать естественной частью Андреевского спуска»

–  Вы понимаете, это первый театр, построенный после царизма,  – продолжает Алексей Павлович. –  Не  перестроенный из  чего-то, а  построенный специально для театра. Поэтому в  этой истории еще есть и  символизм! А  многие хотят на  этом нажиться. Потому что, когда открывали это строение, те, кто пришел с  плакатами «Геть-геть!», исчезли сразу, как ушли телеканалы. Надо избавиться от  желания попиариться, от  желания стать так сказать «защитником старинного Киева» и  просто нормально подумать, как это строение сделать абсолютно естественной частью Андреевского спуска.

Мы с Мусей полностью согласны с Алексеем Кужельным: все надо решать словом, а не сносом, иначе все останутся «с носом», а не с театром. В этом наши мнения сошлись с еще одним театральным руководителем. Но об этом уже читайте завтра.



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