Маленькие театры большого города: худрук «Сузір’я» – о том, как сделать здание Театра на Подоле естественной частью Андреевского спуска

Уже четверг, и мы все еще продолжаем наш спецпроект о жизни небольших театральных коллективов в условиях Киева. И сегодняшним нашим собеседником стал художественный руководитель театра «Сузір’я» Алексей Кужельный. Мы поговорили о мировой театральной проблеме, о том, как содержать театр «Сузір’я» без финансовой поддержки государства и что изменить в фасаде нового здания Театра на Подоле.
В понедельник мы рассказывали вам об условиях работы Театра на Подоле Виталия Малахова и его соображениях по поводу негативных выпадов в адрес нового здания на Андреевском спуске. Во вторник вы читали разговор худрука Нового драматического театра на Печерске Александра Крыжановского. Александр Владимирович делился тем, как они содержат театр, который находится в жилом доме, и сетовал на тех, кто смеет думать о сносе здания Театра на Подоле. В среду свое мнение о проблемах независимых коллективов и любви народа покритиковать высказал худрук театра «Золотые ворота» Стас Жирков.
И вот сегодня мы уже в театре «Сузір’я» разговариваем с его худруком Алексеем Кужельным. Так что я узнала об уникальной ситуации в театральном обществе, о пустующих актовых залах министерств и о Театре на Подоле как о современном архитектурном явлении.
«Увлечения у независимых театров разные, но проблема на всех одна — это помещение»
– В нашем городе замечательная ситуация, я даже сказал бы, что уникальная, хотя в театральном обществе все ситуации уникальны, – рассказывает Алексей Павлович. – В 80-х годах был театральный бум, а сейчас происходит взрыв рождения новых театров: независимых, частных, поисковых. И представьте себе, что их уже около 60! Конечно, увлечения у этих театров разные, но проблема на всех одна – это помещение. И тут существуют разные мнения по поводу того, как она должна решаться.
«Театр возможен где угодно: и в подвале, и на крыше, и на ступеньках»
– Сейчас спектакль, который сделан в театре на 80 мест, абсолютно достоин внимания тысячного зала, – говорит Алексей Кужельный. – И сегодня есть много людей, которые считают целесообразным делать спектакли на прокатных площадках. Киевский союз театральных деятелей занимается тем, чтобы найти какие-то предложения. Например, в научных институтах, министерствах сегодня стоят пустые актовые залы. И это прекрасные возможности, чтобы там выступали театры. Может, без репетиционной базы, чисто как прокатные. Это одно из решений. Не говоря уже о том, что театр всегда ищет неожиданное место для существования. Он возможен где угодно: и в подвале, и на крыше, и на ступеньках. И я надеюсь, что этот кризис с помещениями даст какой-то толчок для поисков.
«Пять лет государство финансово не поддерживает театральные постановки»
– Как обстоят дела с условиями помещения в театре «Сузір’я»?
– У нас очень простая ситуация, – объясняет Алексей Павлович. – Наше помещение изначально не было театральным. Более того, оно было таким заброшенным, что передо мной от него отказались пятеро режиссеров. И сегодня мы исповедуем аристократический театр. В том смысле, что люди, которые не представляют своей жизни без театра, являются не имущественными, но настоящими аристократами!
Конечно, у всех, кто имеет стационарное помещение, есть проблемы. Мы платим условную аренду. Но 90 – это содержание помещения в соответственном состоянии. И не так-то просто в старинном доме в стиле модерн содержать помещение так, чтобы люди получали правдивую историю. Поэтому мы дарим веера, на которых изображены красоты нашего театра, в фойе играет музыка, мы говорим о прошлом...
– Когда-то мы отказывались от подвала, который давал нам Шевченковский район,— рассказывает худрук «Сузір’я». – Едва согласились, чтобы там было пространство для декораций и реквизита. А потом мы сделали из этого помещения микросцену на 35 мест. Сегодня микросцены есть не только у нас, поэтому я думаю, что это коридор в направлении домашнего, интимного, скромного по количеству мест театра.
– Конечно, все, что касается помещений и материальной базы театров – это проблема в целом мире, – признается Алексей Кужельный. – Но на самом деле у театров есть проблемы и более масштабные – государственное финансирование. Уже пять лет государство финансово не поддерживает театральные постановки. А вот глобальная проблема – это независимое от государства финансирование искусства за счет спонсоров и меценатов.
«По техническому обеспечению украинский театр отстает всего на одно столетие»
– Мы делаем по четыре премьеры в сезон. Правда, это лишает нас возможности иметь хорошее техническое обеспечение. По сравнению с мировым театром, что касается актерской игры и сценических решений, мы не пасем задних . Но по техническому обеспечению украинский театр отстает всего на одно столетие.
– Посмотрите на дом рядом с Национальной оперой Украины. Точно такое же решение: сохранено два этажа, а дальше построено многоэтажное здание с зеркальными стенами. И ничего страшного! А какой конфликт был, что нельзя этого делать. Театр на Подоле очень хорошо вписан в Андреевский спуск. Я считаю, что это современное архитектурное решение. То, что там возникает «черный квадрат», давайте это обыграем!
– Нет ничего плохого в том, что у людей возникает ассоциация со всемирно известным произведением киевлянина Казимира Малевича, – рассуждает Кужельный. – Мое предложение очень простое: я считаю, что верхняя фасадная часть должна стать большим экраном, на котором постоянно демонстрировалась бы история Андреевского спуска, города Ярослава, информация о театрах. Говорить надо не о том, чтобы сломать, ведь что-то новое всегда воспринимается тяжело. Надо собрать 100 предложений того, что можно изменить, выбрать лучшее, которое исключает только одно – предложение ломать. И тогда киевляне выбрали бы самую лучшую идею.
«Надо просто нормально подумать, как это строение сделать естественной частью Андреевского спуска»
– Вы понимаете, это первый театр, построенный после царизма, – продолжает Алексей Павлович. – Не перестроенный из чего-то, а построенный специально для театра. Поэтому в этой истории еще есть и символизм! А многие хотят на этом нажиться. Потому что, когда открывали это строение, те, кто пришел с плакатами «Геть-геть!», исчезли сразу, как ушли телеканалы. Надо избавиться от желания попиариться, от желания стать так сказать «защитником старинного Киева» и просто нормально подумать, как это строение сделать абсолютно естественной частью Андреевского спуска.
Мы с Мусей полностью согласны с Алексеем Кужельным: все надо решать словом, а не сносом, иначе все останутся «с носом», а не с театром. В этом наши мнения сошлись с еще одним театральным руководителем. Но об этом уже читайте завтра.
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