Маленькие театры большого города: худрук «Сузір’я» – о том, как сделать здание Театра на Подоле естественной частью Андреевского спуска

В понедельник мы рассказывали вам об условиях работы Театра на Подоле Виталия Малахова и его соображениях по поводу негативных выпадов в адрес нового здания на Андреевском спуске. Во вторник вы читали разговор худрука Нового драматического театра на Печерске Александра Крыжановского. Александр Владимирович делился тем, как они содержат театр, который находится в жилом доме, и сетовал на тех, кто смеет думать о сносе здания Театра на Подоле. В среду свое мнение о проблемах независимых коллективов и любви народа покритиковать высказал худрук театра «Золотые ворота» Стас Жирков.

И вот сегодня мы уже в театре «Сузір’я» разговариваем с его худруком Алексеем Кужельным. Так что я узнала об уникальной ситуации в театральном обществе, о пустующих актовых залах министерств и о Театре на Подоле как о современном архитектурном явлении.