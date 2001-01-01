Маленькие театры большого города: режиссер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра о том, как надоело бороться

Пятница – это не только конец рабочей недели, но и финал нашего спецпроекта. И, так сказать, вишенкой на нашем торте театральных бесед стал разговор с режиссером Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Дмитрием Богомазовым. Именно его мы имели в виду, когда писали, что знаем еще одного режиссера, который за то, чтобы решать дела словом, а не сносом. Дмитрий Михайлович также рассказал, что стало причиной исчезновения театра «Вільна сцена» и какой поддержки хочется театралам от государства.
Для тех, кто не успел начать читать театральные беседы с понедельника, напоминаю. В начале недели худрук Театра на Подоле Виталий Малахов поделился тем, как они с труппой готовят репертуар в нынешних условиях. Затем о жизни Нового театра на Печерске рассказал его худрук Александр Крыжановский – от условий существования театра в жилом доме и до репетиции актеров в холле. О помещении как о самой большой проблеме независимых театральных коллективов мы побеседовали и с худруком театра «Золотые ворота» Стасом Жирковым. А Алексей Кужельный, худрук театра «Сузір’я», объяснил, как из помещения, не предназначенного для театра, он сделал обратное.
И вот мы в Театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра, беседуем с Дмитрием Богомазовым. Я только заговорила о помещении для театров как таковом, и Дмитрий Михайлович сразу подхватил эту тему. Ведь он как никто из режиссеров знает что это на самом деле значит — работать, не имея собственного пространства. С 2001 по 2012 Богомазов был худруком театра «Вільна сцена», но потом театр прекратил свое существование и объединился с еатром драмы и комедии.
«Пространство – это очень важный элемент работы с публикой»
— Собственно, пространство, в котором работает театр – это очень важно.
« Я потратил на борьбу десять лет своей жизни и больше не намерен тратить на это ни дня»
— Театр «Вільна сцена» перестал быть самостоятельным театром именно потому, что его помещение непостроили, - рассказывает Дмитрий Михайлович. - Как раз здание для театра «Вільна сцена» было следующим наочереди после «Театра наПодоле». Планировали, кстати, сделать это наТроещине. Нотак неслучилось итеатр прекратил свое существование: ябыл неготов дальше изображать какую-то деятельность впомещении 5 на 10 метров. Я потратил на это 10 лет своей жизни и больше не намерен тратить на это ни дня. Если теперь кто-то построит и скажет «Вот, я построил, заходи», я скажу, что подумаю. Сам больше никаких движений делать не собираюсь. Столько лет жизни ушли на борьбу. Я понимаю за что, но не понимаю почему! Почему за театр надо бороться — это что только мое личное дело?
—Дмитрий Михайлович, вот например у Виталия Малахова 30 лет не было своего помещения. И на вопрос о том, что он будет делать в случае принятия решения о сносе, ответил : "Ничего страшного, будем бегать с места на место, как и 30 лет до этого".
—Преклоняюсь перед Виталием Малаховым, что онвыдержал эту дистанцию в тридцать лет. Ияочень рад за«Театр наПодоле». Правда, обидно, что само здание вызвало такую реакцию. Янебуду говорить об особенностях его архитектуры. Дай Бог, чтобы не начали его сносить, потому что тогда точно не будет никакого театра. Я думаю, что и Виталий Ефимович, и его актеры сейчас на грани свершения чего-то нового. В конце-концов, Эйфелевая башня в свое время воспринималась французами, как нечто уродливое, а сейчас это визитная карточка Парижа.
«Давайте построим много театров и тогда будем дискутировать про их архитектурные достоинства»
— Театр драмы икомедии — это место, вкотором яначинал, точнее, скоторым не прощался и просто вернулся домой, -делится Дмитрий Михайлович. Хорошо, что было куда возвращаться. Хотя здание театра на Левом берегу — оно тоже незавершенное. Этот театр — это же «первая очередь», потому что цеха отдельно находятся, бухгалтерия — тоже, хранить декорации негде. Предполагалась «вторая очередь», которая так и не была построена. Это длительный процесс, который требует людей, принимающих решения. По поводу этого театра вопрос стоит более 30 лет. Говорят, вспоминают, делают какие-то проекты, но так ничего и не происходит. Так вот, то, что театр на Подоле построен — значит, нашелся какой-то человек с инициативой и решением, чтобы это произошло. Вообще, процесс постройки театров начал мэр Омельченко в свое время. Первым был «Театр кукол», потом должен был быть «Театр на Подоле» и потом должны были строить для «Вільной сцени» театр на Троещине. И вот когда этот человек ушел с должности мэра, больше никто ничего не решал.
«Поддержка государства есть, ноона— скорее консервация существующего положения вещей»
— Мне кажется, что функция государства— это создавать условия для проявления инициативы гражданами, - говорит Богомазов. - Если умолодых людей нет возможности проявлять свою инициативу, значит, они будут уезжать изстраны, менять профессию. Поддержка государства, как таковая, есть, ноона ненаправлена наразвитие, это скорее консервация существующего положения вещей. Нохотелосьбы, чтобы люди, принимающие решения, понимали, что отсутствие развития — это опасно, это скажется в будущем. Давайте построим много театров и тогда будем дискутировать про их архитектурные достоинства.
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