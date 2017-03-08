Макс Барских обнажился в день своего рождения

Друзья, я уже рассказывала, что вчера был не только Международный женский день, но и день рождения у Макса Барских. Певцу исполнилось 27 лет, с чем мы его искренне поздравляем и желаем дальше творить и жить музыкой. Ну а сам Макс в честь праздника опубликовал уж очень пикантный снимок, который ему сделала модель и диджей Olimpia Whitemustache.
«В общем-то вся моя жизнь – это полет к мечтам и новым свершениям, – подписал снимок Макс. – Не знаю, хотел бы я встретить день с ощущением собственного потолка и чувством того, что я сделал все. Я верю в бесконечность и неисчерпаемость сил и вдохновения. За точность передачи этого моего настроения я благодарю невероятную девушку – оркестр Олимпию».