Макс Барских обнажился в день своего рождения

«В общем-то вся моя жизнь – это полет к мечтам и новым свершениям, – подписал снимок Макс. – Не знаю, хотел бы я встретить день с ощущением собственного потолка и чувством того, что я сделал все. Я верю в бесконечность и неисчерпаемость сил и вдохновения. За точность передачи этого моего настроения я благодарю невероятную девушку – оркестр Олимпию».

Фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage