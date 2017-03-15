ТЕЛЕКРИТИКА

«Майя и ее мамы» в центре скандала: медийщики – о срыве презентации книги Ларисы Денисенко

Дуся

Оказывается, сегодня медийщики обсуждают в соцсетях не только новый iPhone и Саакашвили, но еще и переживают за своих коллег. Речь идет об инциденте с презентацией книги Ларисы Денисенко на Форуме издателей во Львове. Напомню, некоторые считают, что книга Денисенко нарушает духовные скрепы украинского народа. Из-за угроз праворадикальных организаций презентация так и не состоялась.

Я решила собрать самые интересные высказывания медийщиков «за» и «против» и сделать небольшой чат, показав вам, как все выглядело бы, если бы эти посты стали диалогом.

Заглавное фото: chytomo.com

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