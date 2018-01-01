Майли Сайрус показала интимные места и небритые подмышки

Многие пользователи сети расценивают столь эпатажное поведение артистки как способ привлечь к себе внимание. Критики назвали Сайрус фриком, который превратил творчество в порношоу. На концерты певицы запрещен вход до 16 лет. Однако эпатажность Майли Сайрус приносит свои плоды: в течение последних нескольких лет ее доход увеличивается на несколько миллионов долларов ежегодно, да и количество поклонников возросло, в основном в части мужской аудитории.

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