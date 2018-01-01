Майли Сайрус показала интимные места и небритые подмышки

Американская поп-звезда Майли Сайрус в очередной раз попыталась эпатировать публику и снялась абсолютно обнаженной. Фотографии показал телеграм-канал Super.
Пикантности снимкам придают откровенные позы и небритые подмышки актрисы.
Майли Сайрус выступает за естественную красоту и всячески пытается демонстрировать свою позицию.
Это далеко не первый раз, когда певица предстает в таком виде. Ранее девушка демонстрировала «природную красоту» на фотосессии Терри Ричардсона. До этого абсолютно обнаженной Майли снялась в одном из своих клипов.
Многие пользователи сети расценивают столь эпатажное поведение артистки как способ привлечь к себе внимание. Критики назвали Сайрус фриком, который превратил творчество в порношоу. На концерты певицы запрещен вход до 16 лет. Однако эпатажность Майли Сайрус приносит свои плоды: в течение последних нескольких лет ее доход увеличивается на несколько миллионов долларов ежегодно, да и количество поклонников возросло, в основном в части мужской аудитории.
Фото: Super