Майкл Щур устроил на крыше вечер 18+

Телеведущий Майкл Щур решился на любопытный эксперимент. Со сцены открытой концертной площадки Roof под джазовый аккомпанемент он читал стихи Сергея Жадана и Юрия Издрыка, Лины Костенко, Николая Винграновского. Нашлось также место и лирике музыкантов Святослава Вакарчука, Тараса Чубая. Детский блок от белорусского поэта Сергея Прилуцкого оказался детским по форме, но взрослым по содержанию. А сатирические стихи 18+ о наших реалиях от украинского поэта, писателя и художника Ивана Семесюка вогнали в краску многих девушек, а «мамочек» заставили пожалеть о том, что те пришли с детьми.
Кстати, несмотря на довольно скромную рекламу «ВіршівДжаз», на крыше одного из зданий в центре Киева, где проходил вечер, был почти аншлаг.
«І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти їй на подушку зібрані метеорити. І спати з нею так, як пси сплять із дітьми – щоби зігріти і щоби не розбудити», – многих, в том числе и самого чтеца, особенно тронули стихи Сергея Жадана.
«Дали п..ди, дали п..ди, а я лежав в стерні...»
Автор большинства стихотворений 18+ Иван Семесюк пришел на вечер со своей женой и делал селфи с невинным видом.
Ой, пожалуй, стихи с «матюками». В реальной жизни я не матерюсь, поэтому было дискомфортно. Вот даже сейчас неловко. В интернет выложат – все будут слушать, как Щур матерится…
Щур же не лирик, так что непривычно. Но, например, поэзия Сергея Жадана мне очень «зашла». И на джаз она ложится хорошо.
Организаторы концертов на площадке Roof. Стихи отбирал не сам – мне их присылали, а я уже говорил «да» или «нет».