Майкл Щур устроил на крыше вечер 18+

Телеведущий Майкл Щур решился на любопытный эксперимент. Со сцены открытой концертной площадки Roof под джазовый аккомпанемент он читал стихи Сергея Жадана и Юрия Издрыка, Лины Костенко, Николая Винграновского. Нашлось также место и лирике музыкантов Святослава Вакарчука, Тараса Чубая. Детский блок от белорусского поэта Сергея Прилуцкого оказался детским по форме, но взрослым по содержанию. А сатирические стихи 18+ о наших реалиях от украинского поэта, писателя и художника Ивана Семесюка вогнали в краску многих девушек, а «мамочек» заставили пожалеть о том, что те пришли с детьми.

Кстати, несмотря на довольно скромную рекламу «ВіршівДжаз», на крыше одного из зданий в центре Киева, где проходил вечер, был почти аншлаг.