ТЕЛЕКРИТИКА

Майкл Щур устроил на крыше вечер 18+

Мы послушали «ВіршіДжаз на Даху» в исполнении скандального телеведущего

Дуся

Телеведущий Майкл Щур решился на любопытный эксперимент. Со сцены открытой концертной площадки Roof под джазовый аккомпанемент он читал стихи Сергея Жадана и Юрия Издрыка, Лины Костенко, Николая Винграновского. Нашлось также место и лирике музыкантов Святослава Вакарчука, Тараса Чубая. Детский блок от белорусского поэта Сергея Прилуцкого оказался детским по форме, но взрослым по содержанию. А сатирические стихи 18+ о наших реалиях от украинского поэта, писателя и художника Ивана Семесюка вогнали в краску многих девушек, а «мамочек» заставили пожалеть о том, что те пришли с детьми.

Кстати, несмотря на довольно скромную рекламу «ВіршівДжаз», на крыше одного из зданий в центре Киева, где проходил вечер, был почти аншлаг.

Основная категория зрителей, который пришли на стихи 18+ – от тридцати лет

Фото здесь и далее: Ната Боровик

На вечере были и фрики...

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...и эстеты...

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...и даже совсем маленькие, которых родители уже сейчас приобщают к прекрасному (и не очень)

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Майкл Щур декламировал с вдохновением:

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«І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти їй на подушку зібрані метеорити. І спати з нею так, як пси сплять із дітьми – щоби зігріти і щоби не розбудити», – многих, в том числе и самого чтеца, особенно тронули стихи Сергея Жадана.

Зрители запивали поэзию коктейлями и снимали на телефон:

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Детский блок, как я уже говорила, оказался совсем не детским:

Одно из детских стихотворений, прочитанных на вечере

Фото: Facebook Майкла Щура

«Дали п..ди, дали п..ди, а я лежав в стерні...»

Автор большинства стихотворений 18+ Иван Семесюк пришел на вечер со своей женой и делал селфи с невинным видом.

Иван Семесюк о сегодняшних реалиях: «Хто насрав у голову, і що це за паскуда?»

Фото: Facebook Ивана Семесюка

В конце вечера Майкла Щура атаковали поклонницы, а мне удалось задать ему несколько вопросов.

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Какие стихи вам было тяжелее всего читать?

Ой, пожалуй, стихи с «матюками». В реальной жизни я не матерюсь, поэтому было дискомфортно. Вот даже сейчас неловко. В интернет выложат – все будут слушать, как Щур матерится…

А как насчет любовной лирики?

Щур же не лирик, так что непривычно. Но, например, поэзия Сергея Жадана мне очень «зашла». И на джаз она ложится хорошо.

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Кто вам предложил идею такого вечера?

Организаторы концертов на площадке Roof. Стихи отбирал не сам – мне их присылали, а я уже говорил «да» или «нет».

Майкл Щур обещает: «ВіршіДжаз на Даху» – это только начало. Он еще предстанет в непривычных амплуа. Ждем.

Видео: Facebook Майкла Щура

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