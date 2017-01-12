Мадонна показала бритый лобок в знак протеста против Трампа

Протест, знаете ли, у каждого бывает разным. Например, Мадонна в своем Instagram выложила снимок, на котором крупным планом запечатлена модель ниже талии: трусы приспущены, что позволяет рассмотреть лобковую часть с интимной стрижкой.

Данной фотографией знаменитость подтвердила свое участие в женском марше против Дональда Трампа, который состоится 21 января в Вашингтоне, на следующий день после инаугурации новоизбранного президента США.

«Давайте сделаем это! Миллионный женский марш! Будьте здесь!» – призывает Мадонна под снимком.