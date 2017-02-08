Мадонна опубликовала фото удочеренных близняшек из Малави

«Я могу официально подтвердить, что завершила процесс удочерения сестер-близняшек из Малави, – говорит Мадонна. – И я счастлива от мысли, что теперь они часть нашей семьи. Я безгранично благодарна всем в Малави, кто помог мне сделать это возможным. Прошу СМИ: пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в течение этого переходного времени».

Звезда поблагодарила друзей, семью и свою огромную команду за поддержку и любовь.

Мадонна также рассказала, что в Доме надежды, где росли ее дочери Стелла и Эстер, находятся 650 сирот, и предложила присоединиться к ней тех, кто хочет помогать дому на волонтерских началах.