Людмила Добровольская переходит на телеканал «Украина»

В медийных кулуарах прошел слух о переходе телеведущей Людмилы Добровольской на телеканал «Украина». Является ли это правдой и на какую должность претендует Добровольская, я попыталась выяснить, обратившись к каналу с официальным письмом. Ответ не заставил себя долго ждать:

«Дякуємо за увагу до нашого каналу. Якщо в нас будуть новини щодо будь-яких кадрових змін, ми обов’язково повідомимо про це в офіційному прес-релізі».