ТЕЛЕКРИТИКА

Людмила Добровольская переходит на телеканал «Украина»

Дуся

В медийных кулуарах прошел слух о переходе телеведущей Людмилы Добровольской на телеканал «Украина». Является ли это правдой и на какую должность претендует Добровольская, я попыталась выяснить, обратившись к каналу с официальным письмом. Ответ не заставил себя долго ждать: 

«Дякуємо за увагу до нашого каналу. Якщо в нас будуть новини щодо будь-яких кадрових змін, ми обов’язково повідомимо про це в офіційному прес-релізі».

Неоднозначно, не правда ли?

Как известно, Людмила Добровольская возглавляет информационно-аналитический департамент медиахолдинга ZIK, работала ведущей ТСН на телеканале «1+1», информационного еженедельника – на СІТІ, интеллект-шоу – на  канале «Украина», новостей – на  UBR. Кроме того, Людмила – лауреат двух премий «Телетриумф» в  номинациях «Ведущая информационных программ» и «Ведущая телепрограмм любого формата».

Фото: knteu.kiev.ua

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