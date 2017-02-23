«Люди, которые сегодня пытаются мне мешать, Украину никогда не любили»: Ани Лорак

Также Лорак рассказала, что скучает по Украине.

«С наибольшим удовольствием я возвращаюсь в Украину, в Киев, – говорит артистка. – Это моя Родина, которую я любила, люблю и буду любить. Невозможно описать это чувство словами, потому что эта музыка любви звучит внутри тебя. Мои концерты и гастроли в родной стране – всегда особенное ощущение, и сегодня мне этого очень не хватает, скучаю по украинской сцене и зрителям. Хочется, чтобы финальные концерты моего шоу «Каролина» прошли в Киеве – мы сейчас об этом думаем».

Разговор коснулся и темы артистов, которые выступают и в РФ, и в родной стране. Как известно, Ани Лорак два с половиной года не давала концертов в Украине.

«В этой ситуации я вообще была первопроходцем – вершины притягивают молнии, – рассказывает певица. – Такая моя судьба, что ли, – везде стою на острие. Те люди, которые сегодня мне пытаются мешать, Украину никогда не любили, и единственное, в чем они преуспели, это вредительство. Разрушить, опорочить легко, важно только понимать, что за этим всем стоят большие деньги, политика. Мне не хочется, чтобы кто-то делал карьеру, пытаясь очернить мое имя, да еще и рекламируя себя за мой счет, а в конечном итоге страдал бы мой любимый зритель. Гастроли нон-стоп тоже повлияли на затянувшуюся паузу – хотелось побывать в каждом уголке, где меня хотят услышать. Слава Богу, я успела объездить Украину со своим шоу в 2013-м и 2014-м годах – везде зал встречал стоя. То, что случилось потом – моя боль. Но, повторюсь, не могу допустить, чтобы люди, упивающиеся вседозволенностью, пиарились на мне».