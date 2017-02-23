«Люди, которые сегодня пытаются мне мешать, Украину никогда не любили»: Ани Лорак

Одиозная певица Ани Лорак в откровенном интервью Kp.ua поделилась своими мыслями по поводу возвращения на украинскую сцену, а также людей, которые в этом ей препятствуют, Евровидении-2017 и медийного негатива.
Лорак намерена выпускать песни на украинском языке. «Мы очень хотим, чтобы появлялись новые песни на украинском, и активно работаем над этим», – заявила певица.
Также Лорак рассказала, что скучает по Украине.
«С наибольшим удовольствием я возвращаюсь в Украину, в Киев, – говорит артистка. – Это моя Родина, которую я любила, люблю и буду любить. Невозможно описать это чувство словами, потому что эта музыка любви звучит внутри тебя. Мои концерты и гастроли в родной стране – всегда особенное ощущение, и сегодня мне этого очень не хватает, скучаю по украинской сцене и зрителям. Хочется, чтобы финальные концерты моего шоу «Каролина» прошли в Киеве – мы сейчас об этом думаем».
Разговор коснулся и темы артистов, которые выступают и в РФ, и в родной стране. Как известно, Ани Лорак два с половиной года не давала концертов в Украине.
«В этой ситуации я вообще была первопроходцем – вершины притягивают молнии, – рассказывает певица. – Такая моя судьба, что ли, – везде стою на острие. Те люди, которые сегодня мне пытаются мешать, Украину никогда не любили, и единственное, в чем они преуспели, это вредительство. Разрушить, опорочить легко, важно только понимать, что за этим всем стоят большие деньги, политика. Мне не хочется, чтобы кто-то делал карьеру, пытаясь очернить мое имя, да еще и рекламируя себя за мой счет, а в конечном итоге страдал бы мой любимый зритель. Гастроли нон-стоп тоже повлияли на затянувшуюся паузу – хотелось побывать в каждом уголке, где меня хотят услышать. Слава Богу, я успела объездить Украину со своим шоу в 2013-м и 2014-м годах – везде зал встречал стоя. То, что случилось потом – моя боль. Но, повторюсь, не могу допустить, чтобы люди, упивающиеся вседозволенностью, пиарились на мне».
«Артисты не должны жить в оковах диктатуры и страха, – продолжает Лорак. – Даже сама постановка фразы «уметь договариваться» пугает – не хочу участвовать в подобных вещах, это унизительно, неправильно. В то же время нельзя мириться с подобной вопиющей ситуацией – кто-то должен навести порядок. И рычаги влияния, безусловно, не стоит искать в артистической среде. Все почему-то ждут от артистов каких-то «действий», «шагов», но что они могут решить на государственном уровне? Они должны петь песни, радовать людей. Так дайте им такую возможность».
Речь зашла и о Евровидении-2017, на которое певица планирует приехать в Киев.
«Я счастлива, что Джамала привезла «Евровидение» в Украину, – говорит Ани. – Планирую приобщиться к атмосфере праздника и порадоваться этому событию – главное, чтобы у меня совпали все графики. Кто знает, может, «Евровидение» послужит трамплином для периода, обозначившего начало изменений в лучшую сторону. Вся Европа приедет в Киев, все оживится, мы станем свидетелями всплеска позитива и дружбы между народами. А иначе и быть не может – музыка всегда объединяла людей!»
Кстати, о своих фаворитах на нацотборе певица тоже рассказала: «Я – за Tayanna, которую продюсирует Алан Бадоев. Кстати, Таня Решетняк участвовала в «Голосе», когда я была одним из членов жюри. На слепых прослушиваниях, к сожалению, я к ней не повернулась и потом очень жалела. Таня безумно талантливая, она именно та достойная вокалистка, у которой получилось бы на высоком уровне представить Украину на конкурсе. Однозначно – у нее все впереди, и есть хорошая поговорка "все приходит к тому, кто умеет ждать"».