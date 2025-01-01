«Любовь спасет мир»: как медийщики отметились в Instagram в День влюбленных

Признавайтесь, как прошел ваш День влюбленных? Судя по моей ленте новостей в соцсетях, которая пестрила сердечками, розами, обнимашками и прочими милыми штучками, у многих этот день был максимально романтичным.

И немудрено, ведь в День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию. Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами. Поэтому предлагаю посмотреть наиболее «валентинистую» подборку поздравлений медийщиков.