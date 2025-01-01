«Любовь спасет мир»: как медийщики отметились в Instagram в День влюбленных

Признавайтесь, как прошел ваш День влюбленных? Судя по моей ленте новостей в соцсетях, которая пестрила сердечками, розами, обнимашками и прочими милыми штучками, у многих этот день был максимально романтичным.
И немудрено, ведь в День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию. Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами. Поэтому предлагаю посмотреть наиболее «валентинистую» подборку поздравлений медийщиков.
«Вчера услышала интересную мысль: образованные и успешные переживают одиночество, отсутствие достойного партнера намного сложнее, потому что абы кто не нужен и даром! – пишет травести-дива Монро. – Эх... Если же в данный момент судьба подарила вам встречу с любимым человеком, знайте: это на всю жизнь! Даже если завтра вы разбежитесь, как лев и кролик! Любовь не умирает, она, как Мэри Поппинс, перелетает туда, где нужнее. С праздником, Влюбленные!»
И я с ней соглашусь на все сто процентов!
«Навіть коли в тебе рюкзак, нехай він буде набитий трояндами. З Днем св. Валентина», – вот такое поздравление от Леси Никитюк мне по душе.
Друзья, пускай каждый день вашей жизнь будет Днем всех влюбленных!
Заглавное фото: dailydot.com