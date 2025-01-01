ТЕЛЕКРИТИКА

«Любовь спасет мир»: как медийщики отметились в Instagram в День влюбленных

Дуся

Признавайтесь, как прошел ваш День влюбленных? Судя по моей ленте новостей в соцсетях, которая пестрила сердечками, розами, обнимашками и прочими милыми штучками, у многих этот день был максимально романтичным.

И немудрено, ведь в День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию. Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами. Поэтому предлагаю посмотреть наиболее «валентинистую» подборку поздравлений медийщиков.

«С Днем святого Вала, крошка», – подписал снимок Потап. Правда, кому адресовано поздравление, непонятно. Потап – король интриги сегодня.

«Він став всім для мене, я зізналася йому у своїх почуттях і бажаннях, зробила перший крок – і він зробив крок назустріч, – подписала совместный снимок с мужем певица Alyosha. – Я дуже щаслива дружина і мама двох чудових хлопчиків. Кохаю всім серцем моїх Топольок, навіть слів не доберу, щоб передати, як сильно! Кохайте кожного дня».

«IT'S ALL ABOUT LOVE TODAY», – телеведущаяМаша Ефросинина решила тоже запостить фото с мужем.

«Бережіть свої почуття», – написала Ольга Фреймут под совместным снимком с Валерием Локотко.

«Любовь спасет мир», – заинтриговала фотографией Вера Брежнева. Но мы-то знаем, что это рука Константина Меладзе.

«Вчера услышала интересную мысль: образованные и успешные переживают одиночество, отсутствие достойного партнера намного сложнее, потому что абы кто не нужен и даром! – пишет травести-дива Монро. – Эх... Если же в данный момент судьба подарила вам встречу с любимым человеком, знайте: это на всю жизнь! Даже если завтра вы разбежитесь, как лев и кролик! Любовь не умирает, она, как Мэри Поппинс, перелетает туда, где нужнее. С праздником, Влюбленные!»

 И я с ней соглашусь на все сто процентов!

«Доброго раночку, коханий!» – похвасталась праздничным завтраком Тоня Матвиенко.

«Сегодня концентрация любви зашкаливает!!! – решила просветить своих подписчиков Регина Тодоренко. – Несколько фактов о празднике: англичане посылают любовные послания и своим животным, особенно собакам и лошадям; в Японии проводят конкурс на самое громкое любовное послание. Юноши и девушки поднимаются на помост и по очереди кричат изо всех сил все, что хотят, своему любимому. Победитель получает приз. А как вы празднуете этот прекрасный день?»  

«Навіть коли в тебе рюкзак, нехай він буде набитий трояндами. З Днем св. Валентина», – вот такое поздравление от Леси Никитюк мне по душе.

Друзья, пускай каждый день вашей жизнь будет Днем всех влюбленных!

Заглавное фото: dailydot.com



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