«Любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей»: раскрыто имя главного героя нового сезона «Холостяка»

В этом году поклонники романтик-шоу сами могли выбрать холостяка – в течение июня фанаты озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала. Чаще всего в комментариях звучало имя Никиты Добрынина. Отмечается, что выбор зрителей совпал с мнением руководства телеканала.

Помимо активных занятий спортом и работы телеведущим за плечами Никиты уже есть опыт официального брака, поэтому девушкам будет не так просто завоевать сердце героя. По словам Добрынина, он из тех парней, которые жену любят немного больше, чем детей.

«Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе, – говорит Никита. – Я – тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте».

Премьера девятого сезона романтического реалити «Холостяк» в эфире СТБ традиционно запланирована на март 2019 года. Ведущим шоу выступит все тот же Григорий Решетник.