Кто лучше всех выступил в первом выпуске «Танців з зірками»

После первого выпуска легендарного шоу я решила выяснить, какая именно пара сразила телезрителей своим зажигательным танцем. Увы, по правилам проекта, после первого эфира не проводится народное SMS-голосование. Та что пришлось взять дело в свои руки и провести голосование.
Результаты меня удивили, потому что мнение профессионального жюри шоу очень отличается от зрительского. Итак, победителей в студию!
22%
- Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева
Ласточкин и Гвоздева танцевали в первом выпуске ритмичный джайв, получивший одобрительные комментарии жюри, и смогли набрать 21 балл. Выше, чем у многих конкурсантов, но далеко до идеала. Однако зрители именно эту пару оценили выше всего — за их танец проголосовало наибольшее число «Дусиных» читателей.
14% - Павел Вишняков и Юля Сахневич 14% - Мишель Андраде и Женя Кот
«Оперу по вызову» Павлу Вишнякову и его партнерше Юлии Сахневич достался страстный танец танго. По словам Екатерины Кухар, все па они выполнили безукоризненно. Пара набрала 22 балла, это один из самых высоких результатов. Но зрительская оценка оказалась чуть ниже.
Мишель Андраде вышла на паркет с Евгением Котом и исполнила соблазнительную бачату, которая набрала 21 балл от судей. Зрители оценили выступление артистов также достаточно высоко.
10% - Иракли Макацария и Яна Заяц
Сложный танец пасодобль в исполнении Макацарии и Заяц обеспечил паре 21 балл от жюри. Но вот зрители впечатлилась техникой артистов чуть меньше, поэтому «маємо те, зо маємо».
7% - Маша Ефросинина и Максим Леонов 7% - Руслан Сеничкин и Яна Цибульская
Маша Ефросинина с Максимом Леоновым также исполнили страстное танго. Судьи оценили танец звёзд в 21 балл. Однако зрителей, судя по голосованию, их перформанс не сильно впечатлил.
Лидерами прошлого эфира, по оценке жюри, стали именно Сеничкин и Цибульская. Энергичный хип-хоп под песню Монатика «Танцуй» обеспечил паре 24 балла от профессионалов, что, однако, не повлияло на выбор телезрителей.
6% - Злата Огневич и Дмитрий Жук 6% - Леся Никитюк и Макс Ежов
Пара станцевала модерн под песню Стинга.
Екатерина Кухар сравнила образ Златы Огневич с соблазнительной сиреной, но движения вокалистки назвала слишком скованными. В итоге пара набрала 16 баллов из возможных 30.
На главный паркет страны Леся вышла с Максом Ежовым,чья экзотическая внешность покорила телеведущую.
Пара станцевала фристайл под песню Светланы Лободы SuperStar и заслужила 18 баллов от судей. Зрители также не очень высоко оценили выступление артистов.
5% - Анита Луценко и Александр Прохоров
Луценко с Прохоровым посвятили свой чувственный контемп певцу Андрею Кузьменко, лидеру группы «Скрябин», который погиб в автокатастрофе три года назад.
Судьи отдали Аните Луцено и Александру Прохорову 18 баллов, что выглядит очень достойно на фоне конкурентов. Читатели «Дуси» были более строги к паре.