Кто лучше всех выступил в первом выпуске «Танців з зірками»

«Оперу по вызову» Павлу Вишнякову и его партнерше Юлии Сахневич достался страстный танец танго. По словам Екатерины Кухар, все па они выполнили безукоризненно. Пара набрала 22 балла, это один из самых высоких результатов. Но зрительская оценка оказалась чуть ниже.

Мишель Андраде вышла на паркет с Евгением Котом и исполнила соблазнительную бачату, которая набрала 21 балл от судей. Зрители оценили выступление артистов также достаточно высоко.