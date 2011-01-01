Лучшее телешоу независимой Украины: результаты голосования

Остальные шоу набрали по 3% или меньше, но разница в голосах там слишком невелика, так что я не стала включать их в список победителей. Давайте разберемся с теми шоу, которые в него всё-таки попали.

Нетрудно заметить, что первые три места заняли передачи, которые не выходя уже 16-20 лет. И тем не менее, именно о них зрители до сих пор вспоминают с теплотой. Уникальные образы, уникальные артисты, уникальный подход к делу всегда запоминаются лучше, чем даже очень удачные адаптации иностранных шоу. Попытаться скопировать Дэвида Леттермана или Эллен Дедженерес - это тоже немалый труд. Но вот Верка Сердючка такая на всем белом свете одна, и была она именно у нас. В эпоху, когда мы не пытались никого копировать.

А дальше идут сразу два шоу о путешествиях, что тоже говорит о многом. Ну а политический юмор и танцы - это в принципе вечные ценности, понятные каждому.