Лучшее телешоу независимой Украины: результаты голосования

Неделю назад, в честь Дня независимости Украины, я решила выяснить, какие телешоу украинского производства были или являются самыми популярными. Для этого я отобрала двадцать самых, на мой взгляд и просто объективно, знаковых передач для нашего телевидения.
Результаты и удивили, и не удивили одновременно, и сейчас вы поймете почему. Итак, начнем оглашать победителей.
«Шоу довгоносиків» («1+1» (УТ-2), «Интер», СТБ) - 24%
Почти четверть от всех проголосовавших. Откровенно говоря, насчет первого места и я не сомневалась. «Шоу довгоносиків» - это, в каком-то смысле, чуть ли не единственный наш абсолютно уникальный телепродукт. Да, его можно сравнивать с юмористическими и сатирическими шоу по всему миру, но это всегда будут неточные сравнения. Ведь стиль этой веселой носатой компании был неповторим. Да, «Шоу довгоносиків» делалось на чистом энтузиазме и без огромных бюджетов. Но настоящий талант всегда будет ярким и без этого. Лично я считаю это первое место абсолютно заслуженным. А мы двигаемся дальше. Это, как говорил Виктор Андриенко в образе Режиссёра, «тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!»
На втором месте очутилось тоже далеко не новое шоу, которые не выходит на экраны уже лет 16. Но народная любовь - дело такое, не проходит и за более длительное время. Андрей Данилко с годами всё реже появляется в образе Верки Сердючки (уже давно не только проводницы), а в этом году и вовсе заявил, что Верка на сцене больше не появится. Но она останется в народной памяти, как и её первое популярное шоу.
«Територія А» (ICTV) - 9%
«Орел и Решка» («Интер») - 9%
Третье-четвертое место с одинаковым результатом заняли два шоу. Интересно, что первое относится к категории «ретро», а второе - современное, выходит и сейчас. «Територія А» на третьем месте совсем не удивляет, её и сейчас зрители воспринимают, как символ золотого века украинской поп-музыки.
«Орел и Решка» уже не первый год является одним из самых популярных шоу на украинском телевидении. Про путешествия у нас смотреть любили всегда, тем более, что путешествия на практике многим украинцам не доступны.
«Галопом по Європах» (ICTV) - 8%
И снова шоу о путешествиях, легендарная передача Игоря Пелыха. Голосование в очередной раз показало, что украинцев всё ещё занимает окружающий мир, они хотя знать, как живут в других странах, и живо этим интересуются. Так что, пока мы не вошли в эпоху полного экономического процветания, и зрители не поехали смотреть мир самостоятельно, им нужно этот мир показываться хотя бы по ТВ,
«Вечерний квартал» («Интер», «1+1») - 5%
Было бы странно, если бы «Вечерний квартал» не попал в этот список. Ведь, по сути дела, это и есть главное юмористическое и сатирическое шоу страны на данный момент. Вместе с «Кварталом» зрители переживают политические и экономические катаклизмы, выбирают президентов и народных депутатов. А команда программы регулярно это всё высмеивает и обстебывает. Конечно, не всем нравится их юмор, но спорить о вкусах сейчас мы не будем. Результаты голосования говорят сами за себя.
«Танцюють всі!» (СТБ) - 4%
А вот и ответ на вопрос о самом популярном и памятном танцевальном шоу страны. Уже два года, как «Танцюють всі!» на экранах нет, а зрители до сих пор помнят. Так что для создателей других танцевальных шоу теперь могут изучать опыт этой программы и искать тот самый ингредиент, который отвечает за зрительскую память.
Остальные шоу набрали по 3% или меньше, но разница в голосах там слишком невелика, так что я не стала включать их в список победителей. Давайте разберемся с теми шоу, которые в него всё-таки попали.
Нетрудно заметить, что первые три места заняли передачи, которые не выходя уже 16-20 лет. И тем не менее, именно о них зрители до сих пор вспоминают с теплотой. Уникальные образы, уникальные артисты, уникальный подход к делу всегда запоминаются лучше, чем даже очень удачные адаптации иностранных шоу. Попытаться скопировать Дэвида Леттермана или Эллен Дедженерес - это тоже немалый труд. Но вот Верка Сердючка такая на всем белом свете одна, и была она именно у нас. В эпоху, когда мы не пытались никого копировать.
А дальше идут сразу два шоу о путешествиях, что тоже говорит о многом. Ну а политический юмор и танцы - это в принципе вечные ценности, понятные каждому.
Для коллажа были использованы кадры:
https://www.youtube.com/watch?v=k1-Z_lTMbvE
https://www.youtube.com/watch?v=XMPJo8RVPE0
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https://www.youtube.com/watch?v=7LRKn7O-m5g
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