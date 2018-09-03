Лучшая работа на свете: Pornhub нуждается в услугах Канье Уэста

По словам источника, переговоры о назначении Уэста «просто безумные». Если им удастся договориться, то церемония точно будет интересной – у Канье никогда не было проблем с креативностью.

Pornhub уже достаточно долго заигрывает с рэпером. Ранее компания подарила Уэсту пожизненный Premium-аккаунт Pornhub за то, что во время Jimmy Kimmel Live Канье рассказал, что регулярно смотрит этот сайт.

По информации самого порноресурса, ежедневно их сайт посещает 81 миллион человек.