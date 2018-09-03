Лучшая работа на свете: Pornhub нуждается в услугах Канье Уэста

Крупнейший сайт для взрослых хочет, чтобы популярный американский рэпер стал художественным директором первой церемонии награждения Pornhub Awards.
Издание Page Six сообщает, что Канье Уэст ведет переговоры с компанией Pornhub относительно своего возможного нового назначения.
Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, а вести его будет порноактриса Аса Акира. Прямую трансляцию мероприятия смогут посмотреть все пользователи ресурса.
По словам источника, переговоры о назначении Уэста «просто безумные». Если им удастся договориться, то церемония точно будет интересной – у Канье никогда не было проблем с креативностью.
Pornhub уже достаточно долго заигрывает с рэпером. Ранее компания подарила Уэсту пожизненный Premium-аккаунт Pornhub за то, что во время Jimmy Kimmel Live Канье рассказал, что регулярно смотрит этот сайт.
По информации самого порноресурса, ежедневно их сайт посещает 81 миллион человек.