Лодыгин с кувалдой, Скичко с «Иванушками», а Анатолич с Поплавским: как медийщики провели уик-энд

«Один из лучших концертов за последние несколько лет! – пишет Алексей. – Ник Кейв в Берлине - было мегакруто!!!»

Телеведущий Александр Скичко корпоративил вместе «Иванушками International». Глядя на этот снимок, вспомнились мои лихие три года и то, как я сходила с ума по Рыженькому.