ТЕЛЕКРИТИКА

Лодыгин с кувалдой, Скичко с «Иванушками», а Анатолич с Поплавским: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Журналистка Анастасия Станко открыла сезон меховых тапок на босу ногу.

Фото: instagram.com

«Сезон шапок і хутряних капців на босу ногу відкрила», – написала Анастасия.

Телеведущая Марина Леончук праздновала день рождения своего сына Гордея. В Instagram Марина похвасталась шикарным тортом с Бэтменом.

Фото: instagram.com

Телеведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Леся Никитюк тоже дразнила подписчиков красивым тортом. Лесе исполнилось 30 лет, с чем мы ее искренне поздравляем.

Фото: instagram.com

Продюсер Алексей Гончаренко побывал в музее Ива Сен-Лорана в Париже. Чего только стоит вход в здание!

Фото: instagram.com

Бизнесмен Гарик Корогодский наслаждался осенью в лесу и собирал мухоморы.

Фото: instagram.com

«Для всего остального есть Мастеркард», – подписал снимок Гарик.

Генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский побывал в Берлине на концерте Ника Кейва.

Фото: instagram.com

«Один из лучших концертов за последние несколько лет! – пишет Алексей. – Ник Кейв в Берлине - было мегакруто!!!»

Телеведущий Александр Скичко корпоративил вместе «Иванушками International». Глядя на этот снимок, вспомнились мои лихие три года и то, как я сходила с ума по Рыженькому.

Фото: instagram.com

«А ну, скажите, кто разрывал танцпол под «Тополиный пух»? – интересуется Александр у своих подписчиков. – Кто плакал под песню «Тучи»? А кто мечтал стать «куклой-Машей», "куклой-Дашей"?»

Маша Ефросинина провела выходные без детей, чем сразу же похвасталась на своей соцстранице.

Фото: instagram.com

«Отпросились у детей на выходные – и они стали мгновением», – написала Маша.

Режиссер Ярослав Лодыгин поделился кадром с бэкстейджа съемок фильма «Ворошиловград».

Фото: instagram.com

«Очень сложно сделать вмятину на капоте старой «Волги»! – сетует Ярослав. – Раньше делали машины из металла. После этого удара понадобилось ещё 15, чтобы сделать то, что нужно фильму».

Анатолий Анатолич в компании Михаила Поплавского пожелал всем сладких снов. Кажется, на заднем фоне виднеется лысина Матвея Ганапольского. Ух и компания!

Фото: instagram.com

«Всем споки-ноки», – пишет Анатолич.

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