Лобода VS Кароль: скандал на «Голосі країни»

На это продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина ответила моим коллегам.

«Да, я видела этот фрагмент эфира – возмущенные фаны Светланы прислали видео, – говорит Крапивина. – Буду краткой: очень жаль, что человек, который сидит в «Голосе» так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности.

А артист – это прежде всего личность! Большая, масштабная, светлая и сильная! Личность никогда не позволит себе унизительно высказываться в адрес коллег или самоутверждаться, пользуясь эфирным временем. И если новоиспеченная «народная» полагает, что, прикрываясь недвусмысленными связями, можно перестать быть человеком воспитанным, мне ее искренне жаль! Готова преподать пару мастер-классов по такту в обмен на пару уроков вокала. И еще готова подписать петицию к президенту о присвоении звания "заслуженный тренер Украины"».

Кстати, о петициях. Недавно на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция инвалидов АТО о лишении Лободы звания народной артистки Украины и украинского гражданства.

Крапивина также прокомментировала само выступление Анастасии Малашкевич: «Не хочу никого обижать, но я не очень люблю столь вольные интерпретации. Я едва узнала песню в исполнении участницы. И, честно говоря, подобные голоса меня не впечатляют. Я люблю непредсказуемость и харизму в вокале больше, чем его силу и мощь. А здесь все слишком очевидно».

Чувствую, что Кароль этого просто так не оставит.

Заглавное фото: facebook.com/tina.karol