Лобода VS Кароль: скандал на «Голосі країни»

Новый сезон вокального шоу «Голос країни» полон сюрпризов. В эфир вышло всего три выпуска, а уже скандал. А все из-за фразы Тины Кароль в сторону Светланы Лободы, на которую я, например, даже не обратила бы внимания, если бы не мои коллеги журналисты из KP.UA.
Все произошло, когда участница шоу Анастасия Малашкевич исполнила песню «40 градусов». Тина сказала: «Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню».
На это продюсер проекта LOBODA Нателла Крапивина ответила моим коллегам.
«Да, я видела этот фрагмент эфира – возмущенные фаны Светланы прислали видео, – говорит Крапивина. – Буду краткой: очень жаль, что человек, который сидит в «Голосе» так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет, так и не понял, что наша страна щедра на голоса, а украинский шоу-бизнес беден на личности.
А артист – это прежде всего личность! Большая, масштабная, светлая и сильная! Личность никогда не позволит себе унизительно высказываться в адрес коллег или самоутверждаться, пользуясь эфирным временем. И если новоиспеченная «народная» полагает, что, прикрываясь недвусмысленными связями, можно перестать быть человеком воспитанным, мне ее искренне жаль! Готова преподать пару мастер-классов по такту в обмен на пару уроков вокала. И еще готова подписать петицию к президенту о присвоении звания "заслуженный тренер Украины"».
Кстати, о петициях. Недавно на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция инвалидов АТО о лишении Лободы звания народной артистки Украины и украинского гражданства.
Крапивина также прокомментировала само выступление Анастасии Малашкевич: «Не хочу никого обижать, но я не очень люблю столь вольные интерпретации. Я едва узнала песню в исполнении участницы. И, честно говоря, подобные голоса меня не впечатляют. Я люблю непредсказуемость и харизму в вокале больше, чем его силу и мощь. А здесь все слишком очевидно».
Чувствую, что Кароль этого просто так не оставит.
Заглавное фото: facebook.com/tina.karol