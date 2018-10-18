Лобода тайно вышла замуж

Одна из самых скандальных певиц отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода подлила масла в огонь обсуждения своей личной жизни.
Эпатажная артистка сегодня отмечает 36-й день рождения. Вероятно, чтобы напомнить о себе и поделиться радостью с подписчиками, Светлана написала в Instagram пост-благодарность.
Певица выложила в сеть фото со своими дочерьми – старшей Евой и недавно рожденной Тильдой. На снимке правую руку Лободы украшает кольцо со внушительных размеров бриллиантом. Но интересно другое – справа на фото видна рука некоего мужчины, что примечательно тоже с обручальным кольцом. Что это, если не прозрачный намек на то, что Лобода теперь законная супруга обладателя загадочной волосатой руки?
«Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце. Благодарю НЕБО за все, что у меня есть. За музыку. За любовь. За детей. За жизнь. За все, что делает меня счастливой сегодня», – написала артистка под фото.
Напомним, на днях ряд народных депутатов Украины предложили лишить Светлану Лободу, Виталия Козловского, Ани Лорак и других артистов государственных наград и званий.