«Лобода не должна носить паспорт с гербом Украины»: министр информполитики Юрий Стець

Скандал вокруг участия певицы Светланы Лободы в российском ток-шоу «Пусть говорят» продолжается. Напомню, что данную ситуацию уже прокомментировала продюсер певицы Нателла Крапивина.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець тоже высказался по поводу нашумевшего события – скандала с журналистами и участия певицы в программе на российском канале.

В коротком видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети журналист «Украинских сенсаций» и продюсер департамента журналистских расследований «1+1 медиа» Александр Дубинский, министр выражает свою гражданскую позицию.