«Лобода не должна носить паспорт с гербом Украины»: министр информполитики Юрий Стець

Скандал вокруг участия певицы Светланы Лободы в российском ток-шоу «Пусть говорят» продолжается. Напомню, что данную ситуацию уже прокомментировала продюсер певицы Нателла Крапивина.
Министр информационной политики Украины Юрий Стець тоже высказался по поводу нашумевшего события – скандала с журналистами и участия певицы в программе на российском канале.
В коротком видеообращении, которое опубликовал на своей странице в соцсети журналист «Украинских сенсаций» и продюсер департамента журналистских расследований «1+1 медиа» Александр Дубинский, министр выражает свою гражданскую позицию.
«Я считаю, что Лобода и ее охранники нарушили закон, – заявил Стець. – Сейчас я говорю об охранниках. А сама Лобода, как мне кажется, является человеком, который не должен бы носить паспорт с гербом Украины. Ее действия и деятельность мне как гражданину кажутся предательскими».
То ли еще будет!