Лобода и Alekseev получили награды от российского радио

Украинские артисты Светлана Лобода и Никита Алексеев стали лучшими певцами в 2016 году по версии радиостанции «TopHit». Лобода победила в номинациях «Взлет 2016 года», «Лидер чарта», «Популярная исполнительница на радио в 2016 году», а ее коллега Алексеев – в номинациях «Самый популярный исполнитель на радио в 2016 году», «Взлет 2016 года» и за песню «Пьяное солнце», которая в прошлом году прозвучала в эфире 862 662 раза.

Своим успехом музыканты поделились с подписчиками, опубликовав снимки наград в соцсетях.