ТЕЛЕКРИТИКА

Лобода будет вести шоу на российском телеканале

Дуся
Скандальная украинская певица LOBODA теперь еще и ведущая шоу на российском телеканале. Об этом стало известно из Instagram артистки.

Фото: instagram.com

Также о назначении Светланы Лободы телеведущей сообщил телеканал МУЗ-ТВ, на котором певица будет работать. А соведущим Светланы станет шоумен Александр Ревва. Первый выпуск хит-парада выйдет в эфир уже завтра, 2 сентября, в 21:00.

Не думаю, что украинские поклонники Лободы благосклонно отнесутся к этой новости, ведь не так давно все видели жесткую реакцию общественности на действия другой перебежчицы и коллеги Светланы по цеху – Ани Лорак.

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