Лобода будет вести шоу на российском телеканале

Также о назначении Светланы Лободы телеведущей сообщил телеканал МУЗ-ТВ, на котором певица будет работать. А соведущим Светланы станет шоумен Александр Ревва. Первый выпуск хит-парада выйдет в эфир уже завтра, 2 сентября, в 21:00.

Не думаю, что украинские поклонники Лободы благосклонно отнесутся к этой новости, ведь не так давно все видели жесткую реакцию общественности на действия другой перебежчицы и коллеги Светланы по цеху – Ани Лорак.