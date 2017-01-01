ТЕЛЕКРИТИКА

Литва – нашей стране: «Слава Україні!»

Дуся

Литовские комментаторы поприветствовали Украину в прямом эфире Евровидения.


Во время самых горячих моментов финала Евровидения-2017 – подсчета голосов стран для конкурсантов – Литва неожиданно поприветствовала нашу страну на чистом украинском. «Слава Україні» - закричали литовские комментаторы в прямом эфире шоу. «Героям слава!» - ответили наши ведущие Александр Скичко и Владимир Остапчук.

Кстати, фавориты Литвы в этом году – это Португалия, Болгария и Италия.

Онлайн-трансляцию конкурса смотрите на нашем сайте.

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