Линдси Лохан поддержала украинцев борщом

Однако, как видно по изображению, рецепт украинского национального блюда у актрисы не совсем классический.

Кажется, Линдси всерьез решила превратиться в домохозяйку, тем более что одиозная актриса совсем недавно выразила желание усыновить ребенка из Турции. После болезненного разрыва с бойфрендом Лохан пока не хочет заводить новых отношений, отказывается от посещений вечеринок и приемов, стараясь проводить время в кругу родственников и друзей.

Ранее бывшая лучшая подруга актрисы Пэрис Хилтон назвала Линдси патологической вруньей. По словам Лохан, светская львица над ней издевалась.