Линдси Лохан поддержала украинцев борщом

Скандальная голливудская актриса показала фото с этим блюдом в Instagram.
Линдси Лохан, которая накануне заявила о желании покончить со своей прошлой жизнью и начать все заново, в одной из Stories рассказала о блюдах, которые попробовала.
Актриса показала свой ужин дома, в меню которого входил борщ.
Однако, как видно по изображению, рецепт украинского национального блюда у актрисы не совсем классический.
Кажется, Линдси всерьез решила превратиться в домохозяйку, тем более что одиозная актриса совсем недавно выразила желание усыновить ребенка из Турции. После болезненного разрыва с бойфрендом Лохан пока не хочет заводить новых отношений, отказывается от посещений вечеринок и приемов, стараясь проводить время в кругу родственников и друзей.
Ранее бывшая лучшая подруга актрисы Пэрис Хилтон назвала Линдси патологической вруньей. По словам Лохан, светская львица над ней издевалась.