ТЕЛЕКРИТИКА

Линчевание: реакция украинских пользователей соцсетей на приезд Дэвида Линча

Дуся

Кажется, за прошедшие несколько дней только мертвый не написал в соцсетях о приезде американского режиссера Дэвида Линча. Я и подумать не могла, что у нас такая огромная армия фанатов мастера сюрреализма.

За три дня, проведенные в Киеве, режиссер успел многое: открыл представительство своего фонда, дал лекцию о трансцендентальной медитации, высаживал деревья, фотографировался с украинскими звездами и даже встретился с президентом страны.

Все это выглядело, словно проворную и артистичную мартышку водят на поводке по центральной улице на потеху зевакам. Так показалось не только мне, но и многочисленным пользователям соцсетей, о чем они, естественно, не преминули сообщить. Уж не знаю, что подумал Линч, но несколько сюжетов для нового сюрреалистического фильма у него точно появилось.

О том, с чем придется столкнуться, режиссер, кажется, понял уже в аэропорту, когда ему вынесли каравай.

Фото: ТСН

Далее мэтр направился открывать представительство своего Фонда психологической помощи ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия. Фонд основан на практиках трансцендентальной медитации, которой Дэвид занимается вот уже 44 года. Открыть в Украине фонд режиссер обещал еще восемь лет назад, во время первого приезда в нашу страну.

После проведенной лекции для широкого круга поклонников Линч дал простому населению вдоволь себя нафотографировать, а затем отправился на гала-ужин к людям побогаче, дабы собрать средства на нужды фонда.

Фото: Facebook.com

Так как цена за вход была достаточно высокой, пришлось вытерпеть селфи-испытание, устроенное поклонниками.

Фото: orest.com.ua

Наткнувшись на селфи со Снежаной Егоровой, просто гордость взяла за родную страну, где многодетная мать может позволить себе поход на столь дорогостоящее мероприятие.

Снежана Егорова с Дэвидом Линчем

Украинские звезды до последнего не отпускали Линча из своих цепких лап в нелепых попытках попиариться на американском режиссере.

Фото: facebook.com

Хотя некоторые любители сюрреализма к приезду Линча явно не подготовились.

Андре Тан и Дэвид Линч

Фото: instagram.com

Наблюдая бедственное положение дел режиссера, самому президенту Украины пришлось вмешиваться в ситуацию и спасать несчастного Линча.

«Общение с Дэвидом Линчем вдохновляет», – пишет Порошенко.

Украинское руководство вдохновляют фильмы Дэвида Линча, книги Кафки, картины Босха и театр жестокости Арто

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

Фото: Facebook.com

В целом забавно было наблюдать за приключениями старика Линча в Украине, все как мы любим. Дорогой Дэвид, приезжайте к нам еще!

Фото: Facebook.com

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