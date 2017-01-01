Линчевание: реакция украинских пользователей соцсетей на приезд Дэвида Линча

Кажется, за прошедшие несколько дней только мертвый не написал в соцсетях о приезде американского режиссера Дэвида Линча. Я и подумать не могла, что у нас такая огромная армия фанатов мастера сюрреализма.
За три дня, проведенные в Киеве, режиссер успел многое: открыл представительство своего фонда, дал лекцию о трансцендентальной медитации, высаживал деревья, фотографировался с украинскими звездами и даже встретился с президентом страны.
Все это выглядело, словно проворную и артистичную мартышку водят на поводке по центральной улице на потеху зевакам. Так показалось не только мне, но и многочисленным пользователям соцсетей, о чем они, естественно, не преминули сообщить. Уж не знаю, что подумал Линч, но несколько сюжетов для нового сюрреалистического фильма у него точно появилось.
О том, с чем придется столкнуться, режиссер, кажется, понял уже в аэропорту, когда ему вынесли каравай.
Далее мэтр направился открывать представительство своего Фонда психологической помощи ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия. Фонд основан на практиках трансцендентальной медитации, которой Дэвид занимается вот уже 44 года. Открыть в Украине фонд режиссер обещал еще восемь лет назад, во время первого приезда в нашу страну.
После проведенной лекции для широкого круга поклонников Линч дал простому населению вдоволь себя нафотографировать, а затем отправился на гала-ужин к людям побогаче, дабы собрать средства на нужды фонда.