Лилия Ребрик примерила роль владелицы салона красоты

В 16-серийной ленте «Папаньки» с Лилией Ребрик и Егором Крутоголовым рассказывается об отношении отцов и детей. Ребрик сыграет роль матери сына-сорванца и владелицу салона красоты.

По словам партнера Лилии по съемочной площадке Егора Крутоголова, телеведущая вжилась в образ на все сто процентов.

«Актрису на роль моей жены мы выбирали не только по внешним данным, – рассказывает актер. – Важно было именно соответствие персонажу, ведь выдержать такого парня, как я, то еще испытание. Чтобы выдерживать мой натиск и иногда даже глупость какую-то детскую, это должна была быть женщина со стержнем. Конечно, Лилия как мать уже двоих детей, как ведущая и как успешная женщина вполне справилась со своей ролью. Шоу-бизнес – это тот же бизнес, где Лиля – вполне себе активная бизнесвумен. Так что соответствие вышло полное».

Съемки первого эпизода картины проходили в одном из столичных салонов. В сериале «Папаньки» также снялась дочь Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого – Диана. Она сыграла свою первую в жизни роль и получила за нее свой первый гонорар.

Премьера сериала «Папаньки» на телеканале ICTV запланирована на осень.

Фото: пресс-служба ICTV