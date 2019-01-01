Лигачева, не церемонясь, уволила журналистку после 8 лет работы. Последняя указала на попытки цензуры и «психологический прессинг»

Стоит отметить, что последний год стал для Лигачевой годом больших потерь в команде. В январе после 7 лет работы ушла Диана Дуцик, которая была директором общественной организации Лигачевой и редактором раздела о медиаграмотности. А в феврале команду покинул программный директор Роман Шутов. В сентябре всего несколько дней на руководящей должности у Лигачевой находилась Леся Ганжа, которая уже работала с Лигачевой в нулевых. Все трое были чуточку умнее – уходили тихо.

Без сомнения, в расставаниях виноваты всегда обе стороны. Но готова ли вторая сторона признать свою вину? О сложном характере Лигачевой и способности работать с ней только верных ей «вочдогов» на рынке ходят легенды. В частности подобная информация исходит от ее же сотрудников.

Напомню, «Детектор медиа» регулярно ругает и поучает в своих статьях журналистов за замалчивание и необнародование социально важной информации. Применить эти же стандарты к себе, как оказалось, весьма непросто.

Признаюсь честно, мне всегда нравился в Наталье Львовне ее предприимчивый талант выбивать денежку у грантодателей. Не нравилась – ее уверенность в том, что только ее правда имеет место быть и ничья больше. Надеюсь, это последний большой уход в команде Лигачевой. Потому что, если дальше так пойдет, мне и моим друзьям с «Телекритики» попросту не будет с кем конкурировать.

Фото: Facebook Натальи Лигачевой