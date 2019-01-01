ТЕЛЕКРИТИКА

Лигачева, не церемонясь, уволила журналистку после 8 лет работы. Последняя указала на попытки цензуры и «психологический прессинг»

А также – как получатели грантов оказались бизнесменами

Дуся

Журналистка Марина Барановская после увольнение из «Детектор медиа» намекнула на попытку цензуры со стороны Натальи Лигачевой, а также на психологический прессинг с целью «выдавить» ее из редакции. Госпоже Лигачевой впервые пришлось публично оправдываться.


Шеф-редактор портала «Детектор медиа» и глава одноименной общественной организации Наталья Лигачева в конце сентября, спустя 8 лет работы, уволила с сайта «Детектор медиа» редактора и журналистку «Видеотеки» Марину Барановскую. Последняя, выдержав паузу в 1,5 месяца после увольнения, на днях разродилась в Facebook большим постом, в котором рассказала, как с ней бесцеремонно обошлась Лигачева.

Освоение грантовых средств, на которые официально существует ресурс «Детектор медиа», происходит с предпринимательским подходом – его журналисты оформлены как бизнесмены (ФЛП), пишет Барановская. Чтобы «предпринимательство» прекратилось, достаточно, чтобы Лигачева разорвала трудовой договор. Вместе с тем, журналистка (или предприниматель?) припомнила, как вывела из себя своим неудобным вопросом президента, который, назвав ее «дорогенькою», посетовал на свою «жизнь – не сахар» и пригласил провести с ним день. Барановская сняла целый документальный фильм об одном дне с президентом, но после истории с «дорогенькою» отношения начали портиться. В первом посте журналистка намекает, что ей пришлось замалчивать некую «социально важную информацию».

_

_

Под постом Марины одна из заместителей Лигачевой Галина Петренко сообщила, что Барановской перед увольнением была предложена другая работа на ресурсе – готовить «письменные интервью» за «хорошую» денежку, но она отказалась. Журналистка в ответ указала на «психологический прессинг» со стороны Лигачевой с целью «выдавить ее из редакции». Примененные Натальей Львовной психологические приемы журналистка не описала:

_

_

Но спустя день уход Барановской заставил, на минуточку, саму Лигачеву оправдываться в том же Facebook. Оказывается, главному «вочдогу» многие писали по поводу увольнения – всех интересовало, что случилось в Датском королевстве. Послав Барановскую задавать вопрос президенту, Лигачева, оказывается, дала четкое задание, о чем спрашивать, – либо о недофинансировании Общественного вещателя, либо о Павле Шеремете. Журналистка послушала шефа и сделала по-своему. Делать «Видеотеку» качественно Барановская систематически отказывалась, пишет Лигачева. Также журналистка отказалась предоставить сайту Лигачевой «информационные услуги на хороших финансовых условиях»:

_

_

Пост Лигачевой заставил Барановскую написать свою версию событий в очень длинном посте. Текст полностью разоблачает псевдоправедность главного «вочдога» страны. Оказывается, Львовна хотела уволить Барановскую почти сразу после пресс-конференции президента по совету коллег-грантополучателей Оксаны Романюк и Тараса Петрива. Вызвав к себе на ковер, Лигачева вычитала Барановскую, как последнюю двоечницу. Новость о «жизнь – не сахар» вышла на «Детекторе» после того, как появилась на всех остальных ресурсах. Когда история о «дорогенькой» начала набирать обороты, Лигачева передумала увольнять и начала игнорировать Барановскую, общаясь с ней через «посредника». Барановская, кстати, считала Лигачеву своей подругой.

_

_

После снятого фильма Лигачева начала убеждать Барановскую, что съемки состоялись именно благодаря ее «кулуарным договоренностям» со Святославом Цеголко, за что она, неблагодарная, должна была сказать спасибо. Отснять материал оказалось полбеды, более интересные события происходили во время монтажа – Лигачева в ультимативной форме заставила внести ряд правок, после чего лишила журналистку авторских прав на отснятый материал.

_

_

Первое увольнение Барановской произошло в июне, после «халтурного видео». Но у дамы настроение к вечеру поменялось и она передумала. Второй раз Лигачева уволила Барановскую через мейл, который прислала журналистке Петренко. Такие дела...

_

_

Стоит отметить, что последний год стал для Лигачевой годом больших потерь в команде. В январе после 7 лет работы ушла Диана Дуцик, которая была директором общественной организации Лигачевой и редактором раздела о медиаграмотности. А в феврале команду покинул программный директор Роман Шутов. В сентябре всего несколько дней на руководящей должности у Лигачевой находилась Леся Ганжа, которая уже работала с Лигачевой в нулевых. Все трое были чуточку умнее – уходили тихо.

Без сомнения, в расставаниях виноваты всегда обе стороны. Но готова ли вторая сторона признать свою вину? О сложном характере Лигачевой и способности работать с ней только верных ей «вочдогов» на рынке ходят легенды. В частности подобная информация исходит от ее же сотрудников.

Напомню, «Детектор медиа» регулярно ругает и поучает в своих статьях журналистов за замалчивание и необнародование социально важной информации. Применить эти же стандарты к себе, как оказалось, весьма непросто.

Признаюсь честно, мне всегда нравился в Наталье Львовне ее предприимчивый талант выбивать денежку у грантодателей. Не нравилась – ее уверенность в том, что только ее правда имеет место быть и ничья больше. Надеюсь, это последний большой уход в команде Лигачевой. Потому что, если дальше так пойдет, мне и моим друзьям с «Телекритики» попросту не будет с кем конкурировать.

Фото: Facebook Натальи Лигачевой

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Дуся

Страсти накаляются: кто покинул проект «Танці з зірками» в четвертьфинале

Популярное на Телекритике



Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Бизнес

Побег от проблемного кино