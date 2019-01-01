Лигачева, не церемонясь, уволила журналистку после 8 лет работы. Последняя указала на попытки цензуры и «психологический прессинг»

Журналистка Марина Барановская после увольнение из «Детектор медиа» намекнула на попытку цензуры со стороны Натальи Лигачевой, а также на психологический прессинг с целью «выдавить» ее из редакции. Госпоже Лигачевой впервые пришлось публично оправдываться.
Шеф-редактор портала «Детектор медиа» и глава одноименной общественной организации Наталья Лигачева в конце сентября, спустя 8 лет работы, уволила с сайта «Детектор медиа» редактора и журналистку «Видеотеки» Марину Барановскую. Последняя, выдержав паузу в 1,5 месяца после увольнения, на днях разродилась в Facebook большим постом, в котором рассказала, как с ней бесцеремонно обошлась Лигачева.
Освоение грантовых средств, на которые официально существует ресурс «Детектор медиа», происходит с предпринимательским подходом – его журналисты оформлены как бизнесмены (ФЛП), пишет Барановская. Чтобы «предпринимательство» прекратилось, достаточно, чтобы Лигачева разорвала трудовой договор. Вместе с тем, журналистка (или предприниматель?) припомнила, как вывела из себя своим неудобным вопросом президента, который, назвав ее «дорогенькою», посетовал на свою «жизнь – не сахар» и пригласил провести с ним день. Барановская сняла целый документальный фильм об одном дне с президентом, но после истории с «дорогенькою» отношения начали портиться. В первом посте журналистка намекает, что ей пришлось замалчивать некую «социально важную информацию».
Стоит отметить, что последний год стал для Лигачевой годом больших потерь в команде. В январе после 7 лет работы ушла Диана Дуцик, которая была директором общественной организации Лигачевой и редактором раздела о медиаграмотности. А в феврале команду покинул программный директор Роман Шутов. В сентябре всего несколько дней на руководящей должности у Лигачевой находилась Леся Ганжа, которая уже работала с Лигачевой в нулевых. Все трое были чуточку умнее – уходили тихо.
Без сомнения, в расставаниях виноваты всегда обе стороны. Но готова ли вторая сторона признать свою вину? О сложном характере Лигачевой и способности работать с ней только верных ей «вочдогов» на рынке ходят легенды. В частности подобная информация исходит от ее же сотрудников.
Напомню, «Детектор медиа» регулярно ругает и поучает в своих статьях журналистов за замалчивание и необнародование социально важной информации. Применить эти же стандарты к себе, как оказалось, весьма непросто.
Признаюсь честно, мне всегда нравился в Наталье Львовне ее предприимчивый талант выбивать денежку у грантодателей. Не нравилась – ее уверенность в том, что только ее правда имеет место быть и ничья больше. Надеюсь, это последний большой уход в команде Лигачевой. Потому что, если дальше так пойдет, мне и моим друзьям с «Телекритики» попросту не будет с кем конкурировать.
Фото: Facebook Натальи Лигачевой