Лидия Таран устроила скандал «а-ля Ницой»

Сразу должна сказать, что данная информация имеется у меня лишь "по-слухам". Но слух этот распространяется с невероятной скоростью. О скандале с участием телеведущей Лидии Таран в Facebook написала Оксана Тернавская:

"Сегодня соседи мне рассказали, что вчера в нашем местном магазинчике [Лидия Таран. - Дуся] устроила скандал "а-ля Ницой"... Но самое смешное, что продавец (новенькая молоденькая девушка, работает только 2 дня) сама украиноязычная, она просто не смогла быстро ссобразить, где лежит запрашиваемый Таран товар и долго молчала, вспоминая. А та отожгла по полной - надо знать державную мову с угрозами прикрыть лавочку и т.д. В итоге вылетела из магазина и сказала, что её ноги здесь больше не будет. Продавец и покупатели даже не успели всё это переварить. Была с ребенком, девочкой... Представляю, что из неё вырастит."