Лидия Таран – против языковых спекуляций (ФОТО)

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала «Дусе» слухи о скандале на языковой почве в «местном магазинчике»:

«Сходили з Василиною по морозиво і квас. Розповіла продавчиням історію із «закриттям». Вони дуже здивувались, і ми посміялися разом. Це єдина крамничка на наших дачах, куди моя дитина їздить на велосипеді практично щодня, докуповуючи необхідні продукти».

Лидия Таран озвучила свою версию произошедшего накануне:

«Днів три тому ми заскочили туди теж. Я попросила борошно і рис. Борошно – для пирогів, рис – до фаршированих перців. Дівчина-продавець не могла одразу зрозуміти, що саме нам потрібно, бо почула борошно «Ірис». А такого борошна в них немає. Тоді ми хором з малою кажемо: «Мука!» Нам потрібна мука, а державною мовою, кажу, мука – це борошно. Посміялись тоді, проговоривши кілька разів смішну гру слів. «Борошноірис» взяли, докупили традиційно морозива і пішли собі. От така історія».

В подтверждение своих слов Таран предоставила нам фотографию из «улюбленого магазину на дачі», сделанную сегодня утром: