ТЕЛЕКРИТИКА

Лидия Таран – против языковых спекуляций (ФОТО)

Дуся

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала «Дусе» слухи о скандале на языковой почве в «местном магазинчике»:

«Сходили з Василиною по морозиво і квас. Розповіла продавчиням історію із «закриттям». Вони дуже здивувались, і ми посміялися разом. Це єдина крамничка на наших дачах, куди моя дитина їздить на велосипеді практично щодня, докуповуючи необхідні продукти».

Лидия Таран озвучила свою версию произошедшего накануне:

«Днів три тому ми заскочили туди теж. Я попросила борошно і рис. Борошно – для пирогів, рис – до фаршированих перців. Дівчина-продавець не могла одразу зрозуміти, що саме нам потрібно, бо почула борошно «Ірис». А такого борошна в них немає. Тоді ми хором з малою кажемо: «Мука!» Нам потрібна мука, а державною мовою, кажу, мука – це борошно. Посміялись тоді, проговоривши кілька разів смішну гру слів. «Борошноірис» взяли, докупили традиційно морозива і пішли собі. От така історія».

В подтверждение своих слов Таран предоставила нам фотографию  из  «улюбленого магазину на дачі», сделанную сегодня утром:

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«Те, що прочитала про себе в мережі, викликало в мене шок, – рассказывает телеведущая. –   Вважаю це замовною акцією. І спекуляцією на мовному питанні. Висмоктати з пальця «скандал», щоб до війни і всіх проблем додати ще і мову. Усе, щоб спробувати зробити нас слабшими. Не вийде».

Напомню, что о скандале с участием телеведущей Лидии Таран в Facebook написала Оксана Тернавская. По ее словам, ведущая «отожгла по полной» на языковой почве и «угрожала прикрыть лавочку».

Вот что значит верить слухам!

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