Лидия Таран - против языковых спекуляций (ФОТО)

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала Дусе слухи о скандале на языковой почве в "местном магазинчике":
"Сходили з Василиною по морозиво і квас. Розповіла продавчиням історію із "закриттям". Вони дуже здивувались, і ми посміялися разом. Це єдина крамничка на наших дачах, куди моя дитина їздить на велосипеді практично щодня, докуповуючи необхідні продукти".
Лидия Таран озвучила свою версию произошедшего накануне:
"Днів три тому ми заскочили туди теж. Я попросила "борошно і рис". Борошно - для пирогів, рис -до фаршированих перців. Дівчина-продавець не могла одразу зрозуміти, що саме нам потрібно, бо почула борошно Ірис. А такого борошна в них немає:) тоді ми хором з малою кажемо "мука"! Нам потрібна мука, а державною мовою-кажу -мука-це борошно. Посміялись тоді, проговоривши кілька разів смішну гру слів. "Борошноірис" взяли, докупили традиційно морозива і пішли собі. От така історія".
В подтверждение своих слов Таран предоставила нам фотографию с "улюбленого магазину на дачі", сделанную сегодня утром:
Напомню, о скандале с участием телеведущей Лидии Таран в Facebook написала Оксана Тернавская. По ее словам, ведущая "отожгла по полной" на языковой почве и "угрожала прикрыть лавочку".
Вот, что значит верить слухам!