Лидия Таран - против языковых спекуляций (ФОТО)

Телеведущая Лидия Таран прокомментировала Дусе слухи о скандале на языковой почве в "местном магазинчике":

"Сходили з Василиною по морозиво і квас. Розповіла продавчиням історію із "закриттям". Вони дуже здивувались, і ми посміялися разом. Це єдина крамничка на наших дачах, куди моя дитина їздить на велосипеді практично щодня, докуповуючи необхідні продукти".

Лидия Таран озвучила свою версию произошедшего накануне:

"Днів три тому ми заскочили туди теж. Я попросила "борошно і рис". Борошно - для пирогів, рис -до фаршированих перців. Дівчина-продавець не могла одразу зрозуміти, що саме нам потрібно, бо почула борошно Ірис. А такого борошна в них немає:) тоді ми хором з малою кажемо "мука"! Нам потрібна мука, а державною мовою-кажу -мука-це борошно. Посміялись тоді, проговоривши кілька разів смішну гру слів. "Борошноірис" взяли, докупили традиційно морозива і пішли собі. От така історія".

В подтверждение своих слов Таран предоставила нам фотографию с "улюбленого магазину на дачі", сделанную сегодня утром: